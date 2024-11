Victoria Arnáu: «Es terrible ver tu tierra abrasada»

Por estas cosas del destino, nuestra charla con Victoria Arnáu (Alicante, 1987) ha acabado enmarcada en una semana en la que la desolación, el dolor y el luto invaden su tierra y cada rincón de este país, arrasado por la DANA. Una catástrofe que ha monopolizado todos los informativos, también los de Antena 3, donde Arnáu se ha hecho imprescindible. Y es que la alicantina tan pronto sustituye a Sandra Golpe como le hace el relevo a Vicente Vallés. Cuando le toca ponerse a los mandos, su única hoja de ruta es la naturalidad y la empatía. Ella ha heredado ese espíritu de su querida Elda, donde cada par de zapatos se acuña por decenas de manos. Donde se sale adelante en equipo, desde la solidaridad. Una fraternidad que, desde el pasado martes, en nuestra Comunidad Valenciana se abre hueco entre montañas de lodo.

Victoria, ¿cómo ha vivido los demoledores efectos de la DANA?

Imagínate lo terrible que es ver tu tierra arrasada y el número de vidas perdidas. Cuando empezaron a llegar las primeras imágenes, me quedé en shock, sobrecogida. Soy alicantina y, por suerte, mi zona esta vez se ha librado de los efectos devastadores de esta DANA. Pero tengo amigos y sus familias, que sí viven en las zonas afectadas, y fueron horas de preocupación hasta comprobar que los tuyos están bien. Desde que soy pequeña, en estos pueblos del litoral, vivimos acostumbrados a que de vez en cuando nos toque una gota fría. Pero esto ha sido lo nunca visto, con tanta virulencia y en tantos sitios a la vez. El cambio climático es innegable y, lo peor, es que es solo el principio.

¿Qué es lo más le preocupa de lo acontecido?

Me preocupa que no estemos preparados. Nos lo dicen los expertos, hay que revisar el sistema de alertas para que a la población sea consciente de la gravedad de estas situaciones y no crea que puede hacer vida normal cuando estamos en alerta roja. Tenemos que educar en el riesgo que suponen estos fenómenos meteorológicos para protegernos la próxima vez.

En el informativo que presenta, cierran con «la buena noticia del día». Además de lo que nos ocupa y preocupa esta semana, ¿cuál se le ocurre?

Que nuestros representantes políticos bajaran los decibelios. Creo que la ciudadanía necesita más soluciones y menos crispación.

Le toca presentar cuando están ausentes tanto Sandra Golpe como Vallés. Tan amplia disponibilidad, requiere una vida organizada y una gran capacidad de adaptación. Tanto suya como la de la gente que le rodea...

Más de una vez he tenido que cancelar viajes, planes o cenas cuando el trabajo lo requiere. Pero sinceramente, a mí me va la marcha. No me imagino teniendo una vida estructurada y monótona. Más que en el orden, vivo en la improvisación. Y tengo la suerte de que la gente que me quiere lo entiende, me acompaña y me impulsa.

Además, trabaja con profesionales de referencia, como Susanna Griso, Mónica Carrillo y Matías Prats. ¿Cómo les define?

Susanna Griso es pura versatilidad, capaz de pasar de las noticias más políticas a las sociales. Mónica Carrillo es sensibilidad y diversión. Y qué te voy a contar del gran Matías Prats. La palabra maestro se queda corta. Él no lo sabe, pero cuando tenía 18 años y me iba a estudiar la carrera a Madrid, me regalaron un montaje de una foto en la que salía presentando el informativo con Matías. Además de ser un gran profesional, es generoso y cuida al equipo.

¿Cuáles son sus fortalezas y cuál le gustaría que dejara de ser su debilidad?

Soy muy disfrutona. Es una de las cosas que más me gusta de mí misma. Mi mayor debilidad es que soy poco constante. El año pasado, me empeñé en tener una máquina de coser y solo la utilicé dos días.

¿Por qué causa social saldría a manifestarse?

Por el derecho a la vivienda. ¿Cómo es posible que haya jóvenes trabajadores en nuestro país que no pueden independizarse? Necesitamos soluciones: que se construya más vivienda social, regular el alquiler vacacional…

Como amante de la lectura y del cine, ¿qué título le pone a la actual política nacional?

Voy a recurrir a un clásico. «Lo que el viento se llevó». ¿Dónde quedan las palabras y las promesas de nuestros políticos? Muchas se las lleva el viento. Estamos en la dinámica de si lo dije, no me acuerdo. Por eso es tan importante el ejercicio periodístico de tirar de hemeroteca.

Para terminar, ¿qué le parece si dedicamos unas palabras a la industria zapatera de su tierra?

El calzado eldense es una industria, pero también un arte. La gente no se imagina lo laborioso que es. Para crear un par de zapatos hacen falta más de cuarenta personas, es un producto artesanal, así que pasa por muchísimas manos. La verdad es que son preciosos y comodísimos, y presumo de ellos en la tele siempre que puedo.