Violeta Mangriñán estalla ante las críticas que ha recibido por ir al concierto de Taylor Swift

Esta semana ha tenido lugar el evento más esperado para los “swifties”. La llegada de Taylor Swift a la capital, donde actuó durante dos días consecutivos en el Santiago Bernabéu, ha cautivado a miles de personas, entre las que destacan algunos rostros muy conocidos del panorama nacional e internacional. Sin embargo, la polémica también ha estado presente cuando se daba a conocer que un buen grupo de influencers, sin ser fans de la cantante, han aceptado las invitaciones por parte de distintas marcas. Una de las que más ha recibido críticas ha sidoVioleta Mangriñán por sentarse durante el concierto y hasta salir antes de que acabara la última era.

En su perfil de “Instagram”, en el post que compartía sobre el evento, no han sido pocos los que apuntaban como lamentable que hubiera asistido con su hermana Lilia Mangriñán sin ser una auténtica “swiftie”. Además, una de sus seguidoras pudo ver cómo disfrutaban del evento y le pregunta desde redes con cierta burla: “¿Que tal la última era? Ah no, si se fueron antes”, otros en cambio apuntaban a que no se sabía ninguna de sus canciones: “¿Tú el inglés lo entiendes Violeta?”.

La influencer, que fue madre por segunda vez el pasado mes de febrero, no ha querido callarse y reaccionaba a los comentarios dedicando un vídeo de “TikTok” a todas las personas que le haya parecido mal su actitud en el concierto: “He ido a muchos conciertos a lo largo de mi vida, como al de Maluma, al de Aitana, al de Ana Mena... sin ser súper fan de la persona que está cantando. Fui al concierto de Maluma porque me gustaban algunas de sus canciones, paso un buen rato y me vuelvo a mi casa”, arrancaba.

“En este caso, me han invitado y evidentemente he ido. ¿No he estado todo el rato bailando? No. Uno: porque no me encanta bailar. Dos: porque me dolían los pies. Y tres: ¿y si me quiero sentar todo el rato qué pasa?”, decía indignada. No ha querido terminar su intervención sin indicar que lo realmente “lamentable” no es que a unos cuantos les inviten a un concierto por ser famosos en las redes, sino “la tragedia mundial que está pasando a kilómetros de este país”, apunta refiriéndose al conflicto entre Palestina e Israel que ha alcanzado un nuevo punto crítico. Violeta, como otras muchas personalidades, se ha sumado al movimiento “All eyes on Rafah”, para mostrar su apoyo a las víctimas del conflicto en Rafah.

Ha terminado el vídeo con una petición clara: “No se debería criticar a nadie y a mí tampoco porque no he hecho daño a nadie por ir a pasar un buen rato con mi hermana y a bailar cuatro canciones y ya está. También decir que voy a ir al concierto de Karol G porque me han invitado, por si me queréis ir hateando ya”.