Yoli y las malas personas

Y podría añadir al titular: malas y además pobres, que ya es el colmo. Avisa Daniel Lacalle: «España lidera el índice de pobreza en Europa. En lo más alto del podio desde 2021, hemos pasado de ser sextos en pobreza y exclusión en 2018 a terceros en 2023». Sigo esta liga de la pobreza y sus puntuaciones con gran interés: en cierto modo, consuela ver que uno no está solo entre los destinados a la cola del hambre. Sí, sé que es un pobre consuelo, pero qué quieren: en la pobreza también todos los consuelos son pobres. Añade Lacalle: «La cifra oficial de parados es de 2,5 millones, pero hay 3,9 millones de desocupados». O sea, que ahí también nos mienten. Esto con Franco no pasaba: la cola del hambre se metamorfoseaba en cola del racionamiento y además las Damas Apostólicas de la Parroquia repartían galletas en las fiestas de guardar.

Digo como Groucho Marx: «Me he labrado mi camino desde la nada a mi estado de extrema pobreza». Pero no creo que la pobreza le importe realmente a la Yoli: ahora anda concentrada en mil batallas de supervivencia, como el mismísimo Apolo de la Moncloa paseando a Franco. Leo: «Yolanda Díaz fuerza la guerra en Moncloa por su batalla con Podemos». También tiene otro frente abierto con el ministro Carlos Cuerpo, ese cuerpo: le llamó mala persona y ahora ni se saludan. Según mis analistas de cabecera (mis vecinas Carlota y Elena), malas personas somos todos los que no pensamos como ellos y creemos que entre las batallitas del abuelo (Franco, Franco, Franco) y las estrategias de resistencia, están dejando a un lado las cosas de comer. Si Broncano me preguntara por mi cuenta muy corriente, le diría que tengo todo el dinero que pueda necesitar siempre que me muera esta noche. O así.