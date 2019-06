??VÍDEO| @Paquirri74 contesta a la confesión de Isabel Pantoja sobre su padre



"Me da pena porque cuando ella lo necesita siempre saca a mi padre. No creo que lo quisiera tanto cuando no ha dado a sus hijos lo que él quería que tuviéramos"



▶https://t.co/897gn9dxri pic.twitter.com/YnGMbsl54t