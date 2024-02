¿Hemos reventado la burbuja cosmética? Cosmeticorexia y sus efectos…

Aunque no está comprendida como una enfermedad, ya se habla mucho del término cosmeticorexia, concepto acuñado para hacer referencia a esos jóvenes de entre nueve y quince años que tienen tocadores repletos de cosméticos y rutinas de cuidado facial más complejas que las de una mujer con signos visibles de la edad. ¿Es tan preocupante como parece todo? ¿Realmente nos hemos pasado de frenada y ya hemos superado los límites de la cordura en nuestros cuidados del rostro? Nos hemos juntado con varias expertas del sector beauty que nos explican cómo ven la situación actual y cuáles son las diferentes opciones por las que podemos decantarnos para cuidar nuestra piel de forma saludable sin que ello se vuelva una obsesión.

Niños y cosmética ¿es tan negativo como parece?

Las redes sociales como Instagram o TikTok se llenan de pequeños influencers que nos cuentan sus sofisticadas rutinas de cuidado que, en ocasiones, superan los tradicionales 12 pasos de las coreanas. ¿Tiene esto sentido? ¿Es perjudicial? Esta experta nos anima a separar muchos las dos preguntas porque tienen dos respuestas muy diferenciadas. “Sobre si tiene sentido que un niño use cosmética, la realidad es que a esa edad todavía no hay declives de la piel, por ejemplo, en materia de colágeno. Sin embargo, sí puede beneficiar a una piel joven utilizar productos suaves que ayuden a prevenir el envejecimiento desde muy jóvenes, sobre todo con agentes hidratantes que la mantengan estable”, explica Raquel González, cosmetóloga y directora técnica de Perricone MD. “De hecho, en determinadas pieles adolescentes se aplican productos más activos con ingredientes como el ácido salicílico o el retinol, si es que tenemos que tratar preocupaciones como el acné, debido a los cambios hormonales”, añade Estefanía Nieto, directora técnica de Medik8.

Sobre si es negativo que usen cosmética, “no tiene por qué siempre y cuando hablemos de rutinas hidratantes, antioxidantes y poco activas. Es una edad en la que se pueden añadir extras para ir previniendo, pero es mejor evitar activos fuertes, como un ácido glicólico, por ejemplo, salvo que la situación lo requiera, y esto obedece solo a casos muy específicos”, sostiene Mireia Fernández, directora técnica de Omorovicza.

¿Cosmética para cada edad?

Este concepto de los niños y la cosmética nos lleva al siguiente punto: ¿hay una cosmética para cada edad? ¿Debemos aplicar de jóvenes solo ingredientes suaves como la urea y de mayores, pasados los cuarenta o los cincuenta, ingredientes como el retinol? Parece que lo de las edades nos puede servir de guía, pero no tanto como creíamos. Obviamente, en pieles maduras se aplican más activos antiedad, como los péptidos, los retinoides o lo alfahidroxiácidos, porque queremos tratar o incluso revertir ciertos signos, como las arrugas o las manchas. No obstante, la edad nos puede de servir de guía, pero solo de forma muy general, ya que todos los activos son, en realidad, para todas las edades. Qué ingredientes tenemos que usar no depende de la edad que tenemos, sino de la condición de nuestra piel.

Si queremos seguir órdenes estándar, podríamos decir que, hasta los treinta, es mejor usar solo activos que hagan de escudo y que hidraten, como la vitamina C o el ácido hialurónico. Pasada esta franja, añadiremos ingredientes que promuevan la regeneración de la piel, como los retinoides y, pasada la menopausia, usaremos texturas más ricas ya que, con la bajada de estrógenos, la piel tiende a resecarse en mayor medida. Pero, como que esto nos sirva de guía muy general, porque podemos tener una piel de quince años que requiera retinol o una piel se sesenta años que esté muy grasa y no necesite texturas más emolientes.

Los básico y los extras

Entonces, ¿nos hemos pasado y usamos más de lo que necesitamos? Si usas todo lo que te ofrece el entorno cosmético, seguramente le estés dando a tu piel más de lo que necesita. Si es así, tu piel será la primera en decírtelo, ya sea porque se vea más irritada, apagada o incluso con brotes de granitos. En cambio, puede ocurrir que, por las condiciones de tu piel, ésta requiera rutinas de muchos pasos sin las cuáles no se va a ver bonita y equilibrada. Cada caso es un mundo y, puede, por ejemplo, que necesites más exfoliación que otras pieles.

Gold Profection22 Mask, de Ambari Ambari

Gold Profection22 Mask, de Ambari, recoge en su fórmula más de un 20% de AHAs como el glicólico y el láctico, dos ácidos exfoliantes famosos por mejorar la luminosidad y el tono de la piel e, incluso, promover una mejor autohidratación del tejido. Se puede usar solo unos días a la semana.

Silver Skin Saviour Omorovicza

Silver Skin Saviour, de Omorovicza, con acción renovadora y exfoliante, seborregula e ilumina a partir de plata coloidal antibacteriana, ácidos salicílico y glicólico que minimizan la apariencia de marcas e imperfecciones.

Para saber qué es lo básico para tu piel, siempre la clave está en dejarse aconsejar por expertos, porque puede que no necesites tanto y que lo que ves promocionado por ahí no sea para tu piel. Ve a tu centro de belleza más cercano, acude a una asesoría digital, visita a tu médico estético o dermatólogo… lo que sea, pero siempre que venga de la mano de alguien que pueda analizar tu piel y decirte si te has quedado corta o te has pasado con creces. Lo más esencial es, siempre, hacer una buena limpieza mañana y noche. Por la noche, será de dos pasos, para eliminar la suciedad más pesada, como el maquillaje, el SPF o la polución. Tras ello, si lo que quieres es ir a los mínimos más fundamentales, una crema hidratante con SPF de mañana y sin filtro solar por la noche serán lo más fundamental para que tu piel esté protegida y equilibrada ;También recomiendo exfoliar, mínimo, una vez a la semana.

Chia Cleansing Balm de Perricone MD Perricone MD

Chia Cleansing Balm de Perricone MD es un limpiador en bálsamo enriquecido con aceite de chía y acil-glucation, el antioxidante maestro de Perricone MD.

Lotus Leaf Cleansing Gel, de Boutijour Boutijour

Lotus Leaf Cleansing Gel, de Boutijour, es un gel limpiador muy rico en antioxidantes botánicos de origen coreano.

Si, yendo a esta rutina básica, te preguntas qué ingredientes conviene que tengan la crema de mañana y la de noche: por la mañana debería tener antioxidantes como la vitamina C y por la noche agentes regeneradores como el retinol

Light Cream SPF 30 Harmony de Byoode Byoode

Light Cream SPF 30 Harmony de Byoode es una crema de acabado ligero con protección solar SPF30 que proporciona un filtro potente frente a los rayos UVA/UVB. No deja acabado blanquecino y aporta antioxidantes a partir de vitamina E y extracto de raíz de rábano.

Intelligent Retinol Smoothing Night Cream, de Medik8 Medik8

Intelligent Retinol Smoothing Night Cream, de Medik8. Es una crema de noche que cuenta con un 0,2% de retinol y es perfecta para empezar a usar retinoides. Combate los primeros signos visibles del envejecimiento y mejora la elasticidad del tejido gracias a la combinación de los retinoides con vitamina E, un antioxidante soluble en aceite que eliminar los radicales libres de la piel al tiempo que estabiliza el retinol para obtener una potencia óptima, y extracto de fruta del dragón.