Las hermanas Pombo se embarcan en una aventura con Jesús Calleja: "Me he sentido como en casa estando a kilómetros de ella"

María y Marta Pombo han dejado boquiabiertos a sus seguidores al anunciar su participación en una experiencia extrema junto al intrépido aventurero Jesús Calleja. Las hermanas influencers se han sumado a la emocionante travesía en la Patagonia para formar parte de un episodio especial de 'Planeta Calleja', el popular programa de Mediaset.

Desde el momento en que anunciaron su participación, las redes sociales se llenaron de especulaciones y emoción por ver a las hermanas Pombo enfrentarse a este desafío fuera de su zona de confort.

Ambas hermanas no han decepcionado a sus seguidores, compartiendo activamente momentos clave de la expedición en sus perfiles. María expresó su asombro por la conexión instantánea con Jesús Calleja: "Tres días de desconectar de lo de siempre y, sin embargo, más conectada que nunca. Siento que te conozco de toda la vida, Jesús Calleja. Gracias, qué aventura más increíble".

Además, la hermana menor, no escatimó en palabras para describir la intensidad de la experiencia: "No estoy segura de qué programa saldrá de este viaje, pero hemos disfrutado como niños pequeños. Me he sentido como en casa estando a kilómetros de ella y me llevo a Madrid una de las experiencias más bonitas e intensas que he vivido en mi vida".

Por su parte, Marta Pombo compartió en sus storys: "Conocer a Jesús Calleja, además de la grandísima oportunidad de formar parte de su programa, ha sido un descubrimiento total y un amigo para toda la vida. Estamos compartiendo risas, desafíos y una conexión única que nunca olvidaré".

Con esta inusual colaboración, las hermanas Pombo demuestran una vez más su versatilidad y disposición para explorar nuevos horizontes, llevando a sus seguidores a través de una experiencia única en la majestuosa Patagonia.