Hilary Swank, madre de mellizos a los 48 años

La actriz Hilary Swank ha dado la bienvenida a sus mellizos con una espectacular imagen. "No fue fácil. ¡Pero chico (y chica) valió la pena. ¡Felices Pascuas! Publicando desde puro cielo". Swank ve así cumplido su sueño de ser madre, a los 48 años, junto a su pareja Philip Schneider. La ganadora del Oscar en 2000 y 2005 por "Boys Don't Cry" y "Million Dollar Baby" ha presentado a sus hijos con una foto en la que aparece ella de espaldas y sosteniendo a los pequeños frente a un paisaje idíllico. Sharon Stone, Viola Davis, Jesse Tyler Ferguson, Maria Sharapova son algunos de los rostros conocidos que no han tardado en felicitar a la intérprete.

Hilary Swank, que aún no ha revelado el nombre de los pequeños, confirmó su embarazo el pasado mes de octubre. "Es algo que estábamos esperando y ya puedo decir que voy a ser madre, pero no de uno, ¡sino de dos! Me siento bendecida, todavía no me lo puedo creer", reveló feliz en el programa de televisión Good Morning America, donde ya se podían advertir sus curvas de embarazada. "Es una bendición. Es un milagro total. Es increíble", añadió explicando que en la familia de su marido había antecedentes de embarazos múltiples.

Hilary Swank y Philip Schneider se casaron el 18 de agosto de 2018, en una reserva natural en Carmel (California), donde vive y fue alcalde Clint Eastwood, que fue invitado a la novia (ella ganó el Oscar en "Million Dollar Baby", película en la que compartió escenas con el veterano actor). "He esperado mucho tiempo a Philip. No quiero decir que había renunciado a encontrar a alguien como él, pero las cosas suceden cuando tienen que suceder", dijo la intérprete en una entrevista concedida a ¡HOLA!.

"Antes de ir al bosque, me senté con él (su padre) y lloré. Estaba increíblemente emocionada porque pudiese vivir esto conmigo", confesó, pues estuvo tres años años alejada de Hollywood para cuidarle tras un transplante de pulmón. Finalmente, su progenitor falleció en 2021.

Antes, mantuvo una relación de diez años con Chad Lowe, hermano dela ctor Rob Lowe, y comprometida con el tenista Rubén Torrés.