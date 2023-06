Lydia Lozano, más sincera que nunca, desvela cómo se encuentra tras el final de "Sálvame": "Yo he salido tocada de ese programa"

"Sálvame" ya es historia en la parrilla de Mediaset. El pasado 23 de junio el magacín rey de las tardes de Telecinco llegó a su fin después de más de 14 años en emisión. La noticia de la cancelación del programa saltaba el pasado 6 de mayo y algunos colaboradores se enteraban en directo de la decisión de la cadena de prescindir del espacio.

Aunque anunciaron antes de terminar su traspaso a Netflix, lo cierto es que ya nada será igual y esta noticia ha sido un duro varapalo para todos los trabajadores del programa. Entre lágrimas, y con mucha emoción, dijeron adiós para siempre en Telecinco y a muchos colaboradores les está costando mucho digerir esta situación. Es el caso de Lydia Lozano que, por primera vez en mucho tiempo, volvía a asistir a un evento por la tarde por no tener que ir a trabajar.

La periodista está aún asimilando este nuevo panorama profesional y se encuentra muy apenada por la cancelación del programa. Tanto es así, que ha tomado la decisión de no quedarse ningún día en casa a partir de ahora. "Ya lo dije siempre, que el día que me quedase en paro, que iba a estar todos los días en la calle y aquí estoy", ha confesado la excolaboradora de "Sálvame". Después de tantos años en emisión, Lydia Lozano ha decidido tomarse un merecido descanso (aunque obligado) tras el final de "Sálvame", el programa que le ha hecho tanto sufrir, pero a la vez pasárselo en grande. "Sí, yo he salido muy tocada de ese programa pero he disfrutado tanto", ha confesado.

Ahora, la periodista se ha propuesto ordenar sus asuntos y descansar. Así le ha aconsejado su marido Charly, que le ha sugerido "redecorar primero su cabeza, luego su vida y luego su armario, que es un desastre". Además, va a aprovechar este tiempo y el verano para viajar y disfrutar de sus amigos. "Abad se ha comprado una casa en Menorca, me iré a verle. Otro amigo se ha cogido una casa, a lo mejor me voy a hacer una ruta por España", ha desvelado sobre sus planes veraniegos. Lydia Lozano se ha propuesto recargar las pilas y volver al trabajo con la energía totalmente renovada y más fuerte que nunca para afrontar el nuevo reality de Netflix, donde ella y siete colaboradores más viajarán por América para visitar otros platós de televisión.