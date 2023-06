Carlota Corredera desvela cómo vivió el final de "Sálvame" y se pronuncia sobre su futuro profesional

El pasado 23 de junio "Sálvame" se despidió de la parrilla de Mediaset para siempre por todo lo alto con un programa especial muy emotivo. Después de más de 14 años en emisión, el magacín decía adiós a la audiencia y confirmaba que comenzaban una nueva andadura en Netflix. "La fábrica de la tele" se ha mudado a la plataforma digital a modo de reality de 8 capítulos. Aunque no todos los colaboradores participarán en este nuevo proyecto, lo cierto es que los fans de "Sálvame"están muy emocionados por este giro de los acontecimientos. Tanto es así, que el teaser de Netflix ha batido récords de reproducciones.

Multitud de rostros y personajes se han pronunciado sobre el fin de "Sálvame" y la última en pronunciarse sobre la despedida del programaba ha sido Carlota Corredera. La periodista, que durante años dirigió y presentó el magacín, ha querido desvelar como vivió este histórico momento de la televisión y ha opinado sobre el nuevo rumbo del espacio en Netflix.

Último programa de Sálvame Telecinco

"Es raro, pero tengo muy buen sabor de boca, ha sido un programa súper chulo en el que se ha purificado todo con el fuego y encima han contado que Sálvame seguirá en Netflix. Es un bombazo y me alegro muchísimo por ellos", ha expresado sobre el asunto. La periodista ha reconocido que no pudo ver el último programa en directo y lo vivió desde la distancia: "He visto trocitos en diferido, es verdad que al final el directo me cuesta un poco, me da mucha penita pero bueno, que ya está". "Hay que ver ese Netflix, a ver con que nos sorprenden porque 'Sálvame' sigue siendo una caja de sorpresas, me encanta", ha exclamado, muy feliz por la nueva vida del espacio, asegurando que "vamos a disfrutar muchísimo". "Solamente hay que ver la repercusión del teaser verles llegar y desembarcar allí es una maravilla", ha destacado.

Sobre la despedida de Jorge Javier y su gran ausencia en el final de "Sálvame", la periodista ha querido destacar que "Jorge está siempre, aunque no esté, pero es verdad que lo echamos de menos los espectadores. La tele lo necesita y espero que más pronto que tarde vuelva a las pantallas, ese es su sitio y es donde tenemos que verle" . "Volverá con fuerzas renovadas seguro", ha declarado con firmeza.

Carlota Corredera, sobre si regresará o no a la televisión, lo tiene claro. "Claro que sí. Más tarde o más pronto, pero seguro que sí", ha desvelado. Aunque de momento, está embarcada en otro proyecto profesional, su podcast "Superlativas", con el que tiene "muchas ganas".