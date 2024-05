Mayte Zaldívar y Julián Muñoz: ¿un matrimonio por intereses económicos?

Una boda fantasma, una reconciliación definitiva, dicen que Mayte Zaldívar se ha casado con Julián Muñoz por una cuestión puramente económica. El bombazo, como ya hemos publicado, lo desvelaba en la noche de este viernes José Antonio León en el programa “De viernes” de Telecinco. Pero hace dos semanas llegó a nuestra redacción el rumor del posible casamiento entre el exalcalde y la que fuera su esposa durante años. No se pudo confirmar la noticia, porque ninguna de las dos partes aclararon la situación. Ahora es una realidad.



Un parroquiano del restaurante marbellí de Zaldivar, que la conoce muy bien, cuenta a La Razón que “no se entendería esa boda ante notario si no fuera por motivos económicos, porque ella sigue unida sentimentalmente a su novio Fernando, con el que lleva más de veinte años. Por aquí, todos pensamos que la razón de ese enlace se debe a que Mayte pueda heredar lo poco o lo mucho que tenga Julián cuando este hombre muera. No digo que no hayan recuperado el cariño, no, pero todo suena muy extraño. Han pasado de no querer saber nada el uno del otro, a convertirse en compañeros de vida inseparables. Y ahora empieza a cuadrar todo”.

Isabel Pantoja y Mayte Zaldívar, seguidas por Julián Muñoz La Razón ©KORPA



Muñoz confesó que sufre “un cáncer galopante” y su físico demuestra los rigores de la enfermedad. Delgadez extrema, visiblemente desmejorado, dificultades para andar… lleva una vida lo más discreta posible, y cuando sale de casa lo hace acompañado siempre de alguien, ya sean sus hijas, la pareja de una de ellas o la misma Mayte. Por lo que se ve, Fernando está de acuerdo con esta unión matrimonial tan postrera, que no le impide seguir demostrando a Mayte su amor incondicional. Es un hombre esencial en la vida de su pareja y le ha demostrado una fidelidad y un cariño dignos de admiración. Su diferencia de edad, él es mucho más joven, no ha supuesto un obstáculo en una relación que acalló rumores en su momento, cuando algunos dudaron de que llegara a buen puerto.