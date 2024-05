Julián Muñoz y Mayte Zaldívar se han casado 17 años después de su divorcio

La ruptura matrimonial de Mayte Zaldívar y Julián Muñoz, no fue, ni mucho menos, amistosa. La irrupción de Isabel Pantoja en su relación dinamitó todo el amor que se creían tener, aunque siempre les unió el cariño hacia sus hijas, además de los entuertos judiciales del ‘caso Malaya’ que les llevaría a ambos, incluso a la amante, a prisión. Pero la vida da muchas vueltas. Después de firmar los papeles del divorcio envueltos en polémica allá por el año 2007, ahora, 17 años más tarde, han decidido unir de nuevo sus caminos, aunque sea tan solo en el Registro Civil, y no tanto como pareja como tal. Y es que han decidido casarse otra vez a principios del presente año, cuando la enfermedad del ex alcalde de Marbella ha pasado a ser definido como “un cáncer galopante” contra el que batalla con la inestimable ayuda de su exmujer. Ahora, de nuevo, mujer.

La bomba la ha anunciado José Antonio León en ‘De viernes’, que ha venido cargado de informaciones este fin de semana. Después de estar sembrado en su entrevista a Jorge Javier Vázquez, con el que ha trabajado muchos años en ‘Sálvame’ y a quien conoce a la perfección, dio paso a la noticia en exclusiva que le pesaba en las manos. Así, ha dejado constancia de que tiene los documentos en su poder que certifican que Julián Muñoz y Mayte Zaldívar se han casado.

“Certificado de matrimonio”, comienza a decir el colaborador mientras despliega el documento en cuestión, mientras que Jorge Javier Vázquez, aún en plató, no da crédito a lo que escucha. “El día 30 de enero de 2024, a las 10 horas en una notaría de Marbella. No vamos a decir el nombre del notario ni vamos a dar más datos. Contraen matrimonio Mayte Zaldívar y Julián Muñoz”. El presentador Santi Acosta ha querido aprovechar el anuncio de su boda secreta para darles la “enhorabuena a la pareja”. Después bromean con la idea de que “ahora viene la luna de miel, las invitaciones de boda”, aunque seguramente tienen en cuenta el delicado estado de salud del exedil marbellí.

De este casamiento nada quiso hablar Mayte Zaldívar, invitada la semana pasada en el mismo programa. Y es que se le llegó a preguntar directamente sobre el motivo que le había llevado a un notario, movimiento que había despertado un gran interés: “Al notario se va a muchas cosas, a un testamento, a una fe de vida… Yo he ido muchas veces al notario y lo que hago, no lo hago para contarlo fuera”, sentenciaba para no tener que dar mayores explicaciones. Todos la respetaron, aunque ahora se enteran de que no ha contado toda la verdad, pues el motivo de su visita era para mover el papeleo que la convierte de nuevo en esposa de Julián Muñoz.

Eso sí, Mayte Zaldívar centró gran parte de su entrevista a quienes considerábamos su exmarido, hasta que la revelación de esta noche deja al descubierto que vuelve a ser su esposo a ojos de la ley. Eso sí, habló tan solo de su delicado estado de salir, del proceso de preparación a la muerte, además de tratar el doloroso capítulo de la aparición de Isabel Pantoja en sus vidas. Sobre su estado de salud, la que fuese primera dama de Marbella reconocía que Julián Muñoz “no quiere morirse, porque dice que está en una de sus mejores etapas. Se olvidó de la familia, pero nunca la perdió. Está aprovechando los últimos segundos. Hay días que son difíciles, porque tiene un tratamiento muy fuerte”. Y expresó el profundo cariño que le tiene a pesar del dolor que les ocasionó: “Es el padre de mis hijas, ha sido un pilar fuerte en mi vida. Hemos compartido muchas cosas buenas y hay que acordarse de eso. No de las malas”.