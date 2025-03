Meghan estrena su programa lleno de consejos y DIY

La esperada serie de Netflix «With Love, Meghan», protagonizada por la propia Meghan Markle, se estrenó ayer, tras un pequeño retraso debido a los devastadores incendios en Los Ángeles. La plataforma de streaming ha lanzado los ocho episodios, de 33 minutos cada uno, a nivel mundial. En este proyecto audiovisual, en el que no participa su esposo, el príncipe Harry, la duquesa de Sussex regresa a sus raíces y se propone reinventar el género de los programas de estilo de vida, donde el lujo y la sofisticación tienen un papel protagónico.

Cocinando, compartiendo secretos de jardinería, recolectando miel, elaborando galletas para perros y preparando la habitación para recibir a sus invitados, Meghan se muestra en su entorno más íntimo, alejado de las pompas de la familia real británica. Sin embargo, es en el primer capítulo donde la exactriz revive una escena que remite a su vida junto a los Windsor.

No es este el primer proyecto de estilo de vida que emprende. Antes de casarse con el menor de los hijos de Carlos III, Meghan compaginaba su carrera de actriz con el blog, «The Tig», un espacio dedicado a su pasión por los viajes y la belleza de lo cotidiano. «Siempre me ha gustado tomar lo simple y transformarlo en algo más elegante», confiesa Meghan. «Me encanta sorprender a las personas con gestos que les hagan sentir que realmente he pensado en ellas», destaca.

Meghan Markle bailando en su serie documental Netflix

En el primer capítulo, titulado «Dulce como la miel», Meghan se enfrenta a una colmena. Aunque no puede evitar un toque de nerviosismo ante el miedo a las picaduras, se siente orgullosa de haber cultivado la colmena de cero. «Intento mantener la calma», le dice a su apicultor. A continuación, la vemos en la cocina, rodeada de tarros, especias y flores silvestres, lista para recibir a su primer invitado. «Mi querido amigo Daniel, tío Daniel le llaman los niños, nos conocemos de hace años. Fue mi maquillador en ‘‘Suits’’ y lo quiero con todo mi corazón», revela.

«Lo primero es preparar su habitación», asegura Meghan, que se convierte en la perfecta anfitriona. Con una destreza digna de una experta en remedios naturales, Meghan comparte sus conocimientos sobre las propiedades curativas de las plantas para garantizar un sueño reparador. «El placer de ser anfitriona es sorprender a los demás», afirma con una sonrisa.

Lavado de imagen

«With Love, Meghan» no fue grabada en la casa de la duquesa, como ella misma aclara: «Todo lo preparo aquí y luego lo llevo a mi hogar. Daniel se quedará en mi casa», aclara. En un gesto por suavizar su imagen de dureza con los empleados, Meghan se vuelca con el staff. Entre risas y bailes, les prepara comida casera y se muestra atenta con ellos. Es durante la preparación de un postre para Daniel cuando Meghan rememora su boda. Esta es la única referencia a su vida anterior como royal.