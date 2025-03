Meghan Markle sorprende a sus fans ante el gran estreno de "With Love, Meghan"

Hoy se estrena a nivel mundial "With Love, Meghan", la nueva serie de ocho capítulos que Meghan Markle ha grabado para Netflix. La expectación es máxima. En el documental se muestra el lado más personal y privado de la duquesa de Sussex. Muchos de sus fans se han reunido en Nueva York para ver juntos los primeros capítulos sin ser conscientes de la sorpresa que les esperaba.

"Una gran sorpresa en la Gran Manzana para las chicas que me llevan siguiendo desde The Tig hace mucho tiempo. No saben que estoy aquí. Shhhh...", explica Markle en un video compartido en sus redes sociales. Meghan ha querido reencontrarse en un día tan especial con sus seguidoras. "Quería asegurarme de que ellas lo vieran primero" o "Estas chicas me han apoyado desde hace una década", publicaba.

Al descubrirla, sus fans se han quedado sin palabras e inmediatamente han comenzado a aplaudirla y abrazarla. En las imágenes puede verse al grupo entregando regalos a la exactriz, entre ellos una bolsa repleta de libros y pulseras. Algunas de sus fans incluso mostraban tatuajes con su nueva marca As ever.

"Gracias Netflix por organizar esta tarde tan mágica. Solo quedan unas horas", confesaba Meghan en la cuenta atrás para el estreno del documental.

En casa, Meghan también recibía de parte de su marido, el príncipe Harry y de sus hijos en común Archie y Lili un gran ramo de flores y una pancarta rosa en la que podía leerse: "¡Felicidades mamá! Amamos tu programa y te amamos a ti. Lili, Archie, papá"