Miki Nadal y Carola Escámez se separan tras cinco años de matrimonio

Miki Nadal y Carola Escámez han puesto fin a su relación tras cinco años de matrimonio y una hija en común de cuatro. Según confirma “Lecturas”, ya no compartirían vivienda y continuarán sus vidas por separado.

La pareja se casó en junio de 2014 habrían cumplido el día 21 cinco años de casados. Pero los últimos tiempos no han sido del todo idílicos para ellos: perdieron el bebé que estaban esperando en 2017, noticia que compartió la propia Escámez en su cuenta de Instagram: “Íbamos a ser cuatro, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa”, explicaba la deportista.

A esto, se sumaron un año después sus problemas judiciales con Carmen, la madre de Escámez, quien al parecer aseguraba que no le dejaban ver a su nieta, y que decidió denunciar al matrimonio y poner la situación en manos de la Justicia. Un enfrentamiento que llevó a la pareja a romper toda relación con ella.

El pasado mes de octubre, el presentador declaraba su amor por la que era su esposa por redes sociales: “¿Puedo tener una mujer más deportista y guapa? No”, decía el humorista en su cuenta de Instagram junto a una foto de ella.