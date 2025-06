Paula Vázquez, enamorada de nuevo: todo sobre Ignasi Sagnier, el empresario que le ha robado el corazón

Paula Vázquez ha vuelto a encontrar el amor. La presentadora ha rehecho su vida y ayer asistió acompañada por su nueva pareja a la entrega de los Premios de la Academia de la Música de España, oficializando su relación con Ignasi Sagnier, el hombre que le ha devuelto la ilusión.

"No es que esté mejor que cuando tenía 25, pero me siento mejor, eso sí, y la verdad es que sí se nota. Estoy viviendo un momento personal muy bonito, que además hacía mucho tiempo que no sentía. Y estoy ilusionada, sí. Que viva el amor también", declaró ante los medios allí presentes la comunicadora. "En realidad me da vértigo porque no estoy acostumbrada a que se hable de mi vida privada, ahora ya está", confesó Vázquez, añadiendo que "soy una señora de 50, que soy feliz y punto".

Quién es Ignasi Sagnier, el nuevo amor de Paula Vázquez

Tal y como desvelaron en el podcast las "Mamarazzis", "está muy enamorada y se les ha visto juntos últimamente". "Es un chico de muy buena familia, porque su padre es propietario de un montón de panaderías en Cataluña y su abuelo es un arquitecto de renombre", añadió Lorena Vázquez.

Ignasi es director de relaciones públicas de Dorna, la empresa que hace la retransmisión de "MotoGP". Además, está al frente de la sección musical "Veladas Sonoras" en el diario catalán Sport. Ambos comparten esta misma pasión por la música y se han dejado ver en diferentes conciertos como el de Ana Belén en Barcelona.

Una relación consolidada

Lo cierto es que Paula Vázquez ha ido dando pistas sobre su actual situación sentimental. Ya en el Benidorm Fest, señaló que iría más por Barcelona. "Dijo que tenía un vínculo muy especial del que ya hablaría", recordó Lorena Vázquez en "Mamarazzis".