Paula Vázquez repasa con dolor cómo se quedó estéril y otros golpes de la vida

Paula Vázquez ha vuelto a la televisión con una ilusión arrolladora, después de muchos años alejada de las cámaras y centrada en el cuidado de su padre. La presentadora ha querido esperar a tener un proyecto que le ilusionase para su vuelta a la acción y el formato que le apetecía era un concurso, ‘El puente de las mentiras’, en Televisión Española. Este regreso al trabajo también ha supuesto su vuelta también al foco mediático y es que no solo ha renovado el interés del público en la gallega, sino que ella misma se ha prestado a abrirse en canal y narrar algunos de los capítulos que han marcado su vida. Así lo ha hecho ahora en una entrevista concedida a ‘La Ventana’.

Uno de los episodios difíciles de digerir para la presentadora gallega fue su despido de Cuatro. La cadena decidió prescindir de sus servicios en el peor momento personal para ella: “Fueron demasiados guantazos”, reconoce Paula Vázquez, quien tuvo que hacer frente a un bache profesional junto a duras pérdidas familiares: “En esos tres meses, cuando me despiden de Cuatro, fallecen mis dos abuelas, que eran mi motivo para vivir. Tuve un embarazo ectópico, que también fue un shock para mí, y me quedé estéril”, relata con crudeza cómo se le amontonaron los golpes de la vida y sintió que tocó fondo.

De hecho, Paula Vázquez llegó a tocarlo, pues se sumió en una depresión. En un principio, ella no era consciente de que estaba en un proceso de caída libre en la tristeza, algo muy común cuando normalizas ese sentimiento y convives largo tiempo con él: “Ahí caí en una depresión. Lo que pasa es que yo no lo supe, mi vida seguía normal, yo pensaba que estaba bien”. Por fortuna, después ha sido más realista con sus sentimientos y pensamientos, gracias a ponerse en manos de un profesional y provechosas horas de terapia. “Durante tres años estuve en tratamiento y continué con el psicoanálisis, porque me enriquece, te conoces a ti misma. He aprendido de mí y de los demás”, confiesa orgullosa del camino recorrido, a pesar del dolor experimentado.

Un proceso de sanación en el que su retirada mediática era más que necesaria. Pero no solo dejó de aparecer en pantalla para trabajar en sí misma, sino que también decidió no encender la televisión por su propio bien: “Me alejé de la tele. Apagué la tele. Hace quince años que no la veo”, confiesa Paula Vázquez, más segura de sí misma, con los pies en la tierra y firme en su empeño de dejar huella en su profesión, pero haciendo aquello que más le llena, eligiendo con tacto qué proyecto le conviene, como así ha sido con ‘El puente de las mentiras’ de TVE.