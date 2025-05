Paula Vázquez, con el corazón en un puño: del despido de Paolo Vasile a su profunda depresión

Paula Vázquez es uno de los rostros más conocidos de la televisión. Empezó su andadura en la pequeña pantalla cuando todavía era menor de edad y desde entonces se ha mantenido ligada a las cámaras y los focos. Pero su trayectoria profesional ha estado marcada, como la de todos, por altos y bajos que la marcaron profundamente.

La presentadora recuerda un largo parón que llegó sin previo aviso y que se concatenó con otros baches personales que terminaron sumiéndola en una profunda depresión. Las horas más bajas de su vida, sobre las que ahora se sincera con el corazón en la mano ante la atenta mirada de Nagore Robles.

Paula Vázquez habla de cuando Paolo Vasile la despidió

La televisiva ha visitado “La casa de mi vecina”, el pódcast de Nagore Robles en el que se ha sincerado sobre lo mucho que le afectó el despido de Mediaset cuando ella creía que se encontraba en su mejor momento profesional. La presentadora sufrió una profunda depresión, motivada, en parte, por la pérdida de su empleo, aunque intervinieron otros muchos y dramáticos factores.

"Me echó de golpe, de un lunes a un miércoles"

“Hay veces que lo cuento como si la depresión fuera por un solo motivo, pero en realidad nunca es por un solo motivo”, comienza diciendo, y procede a contar cómo fue el momento en que el entonces jefazo de Mediaset la despidió: “Hay un momento en que Paolo Vasile compra Cuatro, y yo estaba haciendo pequeñas cosas al mismo tiempo. Entonces, me echa de golpe de un lunes a un miércoles, sin decirme nada antes. De maneras muy sutiles me decían cosas como ‘ay, que se acaba esta edición…’”.

Pero, como se ha comentado anteriormente, no fue esta la única razón por la que Paula Vázquez cayó en una depresión, sino que otros muchos baches personales hicieron mella en su estado anímico.

Muertes e infertilidad: las tragedias de Paula Vázquez

El despido fue solo el comienzo de una espiral de desgracias que hundieron a Paula Vázquez. En un margen de dos meses, también fallecieron sus dos abuelas, tuvo un embarazo ectópico que no salió adelante y, posteriormente, le informaron de que era estéril. Una serie de catastróficas desdichas que la sumieron en un pozo.

“Yo desde los 17 años no sabía lo que era no trabajar, no desayunar con un equipo, no tener un guion que me diga qué voy a hacer al día siguiente. Eso me descolocó totalmente. Hizo que cayera después de un tiempecito que decía: ‘qué bien, por primera vez no tengo responsabilidades’. Lejos de venirme bien, fue…”, explica Vázquez.

Paula Vázquez creía que se estaba "muriendo de cáncer"

Fue entonces cuando empezó a reflexionar sobre sí misma, su carrera y su trayectoria, y por desgracia no le gustó lo que encontró. “Me vi muy infantilizada en muchas cosas, porque al final nosotras, cuando estamos en esta profesión, nos ayudan en todo. Nos lo ponen todo, desde el coche de producción hasta el estilista que me elige la ropa. De repente pasé a la nada y eso me sumió en una depresión tremenda”, recuerda.

Tuvo que pasar un tiempo hasta que Paula Vázquez descubrió qué le ocurría. Pensaba que se estaba “muriendo de cáncer” porque se le caía el pelo y no se encontraba nada bien, y el diagnóstico de la depresión le vino peor todavía. “Me hizo caer más en depresión porque pensaba que con una enfermedad mental no me iban a contratar más en televisión. Hace veinte años, eso era una vergüenza”, se sincera.

Por fortuna, Vázquez logró salir adelante, pudo reinventarse y hoy brilla con la misma fuerza -o más- que cuando empezó hace más de tres décadas.