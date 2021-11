La crónica de Amilibia: Quieren ver «El juego del calamar» en catalán

Gente

Opinión

Cuentan que ERC apoyará los Presupuestos gracias a que el Gobierno ha cedido en las cuotas de contenidos en catalán en Netflix, entre otras cesiones. Extraña que esas cuotas no las exigiera Jordi Pujol cuando «Los Soprano» para así entender cómo a veces a un mafioso le conviene visitar al psiquiatra antes de que el 3% vaya a más. Ahora quieren ver «El juego del calamar» en catalán. Alegarán que la mitad o más de los catalanes no solo no entiende bien el castellano, sino que además se les enciende el tímpano cuando lo oyen. En TV3, un personaje del programa infantil «Au Pair» dice a los niños: «Hablo en castellano porque así parezco más malo». Fina ironía que abrirá nuevas vías en TV3: en las películas de terror los monstruos podrían hablar en castellano mientras las víctimas gritarían en catalán. Imaginen qué gran impacto: el conde Drácula chupando sangre en español y los zombis de «The Walking Dead» gruñendo en ese despreciable idioma mesetario.

Mientras, Sánchez sigue el camino de Díaz Ayuso y anuncia un proyecto de «alto valor estratégico» con el español como bandera. «Es el momento –ha dicho– de invertir en el potencial que tiene nuestra lengua común que es el español». Chismorrean que, a modo de represalia por la ofensa, Pere Aragonès exigirá un intérprete en la Mesa: proyecta hablar solo en catalán. Si Él tiene un proyecto, yo tengo otro, expondrá.

Dios, qué divertida se va a poner la pista central del circo si, además, en la guerra de las dos gallegas, la Díaz habla en ferrolano para que la Calviño le conteste en coruñés. Aunque el jolgorio sería mayor si se arrojarán percebes a la cabeza.