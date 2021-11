Gente

Los sábados de Lomana

De nuevo vamos hacia el abismo como siempre que ha gobernado el PSOE esto me recuerda a los brotes verdes y las estupideces que tuvimos que aguantar a José Luis Rodríguez Zapatero, cuyo mandato desembocó en 900.000 parados más y en la tremenda crisis de 2009. Este presidente, que vive en la ensoñación y la mentira, se cree sus propias fantasías o lo que es peor nos las quiere hacer creer a los ciudadanos. El grave problema que se va a crear con la aprobación de unos Presupuestos que parten de un supuesto crecimiento del 6,5 por ciento, cuando en realidad la autoridad económica europea nos ha dado un varapalo diciendo que no llegaremos ni a un 4,6 por ciento. En otros tiempos crecer un 4 por ciento hubiese sido una estupenda cifra, pero no cuando venimos de una bajada del 11 por ciento. Ese desfase de dos puntos que ni ellos se creen, va a ser definitivo para España porque van a gastar como locos como si creciesen un 6,5 por ciento y, sin embargo, solo ingresarán el 4,5 como mucho. Esto nos llevara a un tremendo déficit público y tendrán que emitir deuda pública que nadie va a querer comprar.

Es importante que esto se sepa porque la gente no entiende la repercusión de tanta mentira de esta panda de políticos que tenemos gobernándonos. Dejarán un país destrozado y tendrán como siempre que venir otros a intentar arreglarlo. Además, ¿quién paga todos estos desmanes? Pues los de siempre, la clase que trabaja para mantener a la élite política a base de subir impuestos de una forma que más bien parece un expolio.

Ellos para presupuestar unos gastos elevadísimos, que llamarán gasto social, para dárselo a los inmigrantes y a los jóvenes para que tengan 400 euros de gastos de bolsillo, y a cualquier delincuente que ande suelto por ahí como el que acaba de matar a un niño en Lardero después de un permiso para abandonar la cárcel de la que nunca debió salir porque es un peligrosísimo psicópata. Bueno pues no se si saben ustedes que a este asesino le pagábamos todos un sueldo y un estupendo piso en una buena urbanización para que se pasase el día sentado enfrente de un colegio eligiendo a sus inocentes presas...

La ley de Presupuestos Generales del Estado es la ley que pasa más desapercibida cuando es la que más afecta a todos los ciudadanos a medio, a corto y a largo plazo.

También nos encontramos con una huelga de transportistas, pero nuestro hombre seguirá diciendo eufórico que «España va mejor, con una recuperación robusta, sólida y mucho más justa».

Bruselas no va a permitir como ya ha dicho que le cuelen lo del 6,5 por ciento. También les van a decir no, a la reforma laboral aunque Pedro Sánchez les dirá a todos lo que quieran oír diciendo una cosa y la contraria. Aunque lo que más desconfianza genera en la Unión Europea es que España tiene un Gobierno dirigido con comunistas, y esto preocupa ya que la mayoría de los gobiernos de los países miembros han sentido en carne propia los estragos del comunismo. Algo todavía peor es que estén negociando la unidad de su país.

En estas estamos, no pretendo ser pesimista pero conviene que al menos seamos conscientes de en qué terrenos nos estamos moviendo. De momento aprovechemos la euforia para celebrar unas Navidades como si nada ocurriese y pasarlo lo mejor posible. La acumulación de invitaciones a cenas, fiestas y todo tipo de saraos es impresionante e imposible de asistir a todos no ser que tengamos el don de la ubicuidad. Carpe Diem.