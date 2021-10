Los sábados de Lomana: noches de ensueño sevillanas con belleza y glamour

Gente

Elle

Siempre me ha impresionado la capacidad para la fiesta de los sevillanos, incansables y maravillosos. De acabo de llegar sin haber escrito ni una línea de esta crónica. Decidí ponerme a pensar en el maravilloso día anterior y lo bien que lo pasé en los premios de la revista Elle, celebrando su 75 cumpleaños. Hay fiestas que resultan indescriptibles por la belleza del lugar en que se organizan. Ayer, siete de la tarde en Sevilla, Lobby del Hotel Colón, el revoloteo de mujeres maravillosamente vestidas y arregladas llenaba todo de color. Era un espectáculo por sí solo. También fueron llegando hombres estupendos, pero debemos reconocer que el smoking es elegante pero no da mucho más de sí. Llegaron los coches para recogernos. Yo fui muy afortunada porque me vino a buscar Andrés Roca Rey, el torero del momento, y gran amigo, así que preferimos ir en su coche. Venía con su chófer pero le dijo que se pusiese en el asiento de atrás y me llevaba él conduciendo y yo sentada a su lado.

Ese detalle, que parece una tontería, no lo es: denota mucha clase y hombría. Llegamos al lugar de entrega de premios, la Capitanía General de Sevilla. Pasamos al patio principal donde nos esperaba el anfitrión con su esposa que había cedido para la celebración de los premios ese maravilloso edificio. El teniente general José Rodríguez García, fue saludando a todos con una gran simpatía. Nunca antes se había utilizado para un evento de estas características. Los «ELLE Style Awards Andalucía» fue un evento único lleno de glamour. Había grandes nombres nacionales e internacionales de la moda, el arte, la belleza y el cine. Ni Roca Rey ni yo estábamos premiados, pero tuvimos la suerte y el honor de ser el pequeño grupo que pudo charlar con todos ellos.

Apareció Sharon Stone, que era la diva de la noche, con un traje de chaqueta negro, obra de la diseñadora andaluza Juana Martín. Bella y muy delgada. Yo coincidí varios días con ella en Oporto hace unos años y recuerdo que era adorable. Lo ha vuelto a demostrar. Admiré su fuerza de voluntad para solo comer caldos y piña mientras su novio de entonces, un guapísimo argentino brasileño y yo nos poníamos ciegos de marisco. Me encantó Victoria Federica en su primera alfombra roja, monísima, casi etérea con ese larguísimo y precioso cuello que le da una enorme elegancia y sutileza, vestida de Lorenzo Caprile azul de terciopelo precioso con una raja en la falda muy sexy. Todos los premiados eran personas que se lo merecían con creces: Paco León, Esther Expósito, Luz Casal o Rita Ora (fatal vestida para mi gusto), entre otros. Me gustó mucho el premio sorpresa al Diseñador francés Stéphane Rolland. A continuación, se sirvió la cena en un marco bellísimo, la Plaza de España decorada como en Feria, con mesitas bajas y las típicas sillas de enea pintadas de colores.

La actriz Sharon Stone, una del las premiadas de la gala de los ELLE Style Awards 2021, en el photocall del evento FOTO: Raúl Caro EFE

Era indescriptible la belleza, el colorido y los vestidazos que llevaban las invitadas. Charlar de corrillo en corrillo era una delicia. Me encantó conocer a Mafalda, hija de Kyril de Bulgaria y Rosario Nadal, una estupenda cantante. por descubrir. Tampoco podía faltar nuestro querido rey del «reggaeton», Omar Montes, con chaqueta de smoking sin camisa y ¡lleno de cadenas de oro y brillantes! ¡Una locura! Rossy de Palma con su arrolladora personalidad nos dio muy buenos momentos. Fue una noche memorable, llena de estilo y de ilusión. Una noche para disfrutar de la moda y la belleza, donde todo era perfecto, lleno de glamour y detalles. Gracias Benedetta Poletti, gracias Rocío Álvarez de la Campa y gracias a todo el equipo ELLE por este regalo.