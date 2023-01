La crónica de Amilibia: ¡Eh, que ya no sois indepes!

Lo dijo Alicia Romero, portavoz del PSC: «ERC ha aceptado el marco de convivencia». Y lo confirmó monseñor Bolaños desde el púlpito de Ferraz: «El proceso soberanista ha terminado y eso no lo dice el Gobierno de España, ni lo dice el PSOE. Lo dicen los líderes independentistas». A la par y con un par, Pere Aragonés entonaba su sardana favorita: «Sin referéndum, el conflicto catalán no terminará». Y anunciaba para este año uno pactado o no pactado con Él. Algo muy raro está ocurriendo en Cataluña, le grito al televisor: hay un montón de gente que se está transformando sin percatarse de su transformación. O sea, que Aragonés, Junqueras, Rufián y compañía ya no son independentistas, pero aún no lo saben. ¿Será el llamado proceso de zombificación al que tanto alude González Pons?

Por pura humanidad, por elegancia social, por Dios y por España, alguien debería avisarles de que han dejado de ser indepes, porque corren el enorme riesgo de quedarse atrapados en el metaverso catalanista para siempre, convertidos en zombis ideológicos o en adictos a los videojuegos nacionalistas radicales. Son como Bruce Willis en «El sexto sentido», que se pasaba casi toda la película creyendo que estaba vivo y en realidad estaba muerto. O como la familia de Nicole Kidman en «Los otros», que sólo se dan cuenta de que están muertos cuando ven a un grupo de vivos en su casa haciendo una sesión de espiritismo para ahuyentarlos. No insinúo que deba actuar de exorcista, pero monseñor Bolaños tendría que tener la caridad de revelarles la verdad desde el Sinaí de la Moncloa.

O también Él podría revestirse de príncipe azul y con un dulce beso (sin lengua) despertar a la Bella Durmiente de su largo sueño.