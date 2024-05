Beatriz Padín, la desconocida “jefaza” de Inditex, clave del éxito de Marta Ortega

Inditex, el imperio textil bajo la batuta de Marta Ortega, su presidenta desde 2021, continúa un ascenso meteórico dentro y fuera de nuestras fronteras. Se ha entendido desde su nombramiento como un éxito de la hija de Amancio Ortega, aunque en realidad mucho se lo debe a la considerada como su mano derecha, además de haber sido su mentora, Beatriz Padín. Un nombre hasta ahora desconocido por el gran público, pese al poder que ostenta en la empresa de origen gallego, pues hay quien la considera la auténtica “jefaza a la sombra”. Y no es para menos, pues muchas de las decisiones que han encumbrado a la compañía han sido ideas suyas, en calidad de directora comercial de Zara Mujery al formar parte del comité de dirección de la empresa. Su discreción es un hecho y es que no desea que el foco mediático se centre en ella, dejando ese honor a la familia Ortega, con la que trabaja desde que era casi una niña. Y es que entró a formar parte del equipo allá por el año 1985, cuando aún contaba con 17 años. Ahora, a sus 54 años, es una de los principales pilares de Inditex.

Logo de Inditex en Madrid STAFF REUTERS

Cuando ella entró a formar parte de la compañía, Inditex no era, ni mucho menos, lo que ahora es. Comenzaba su ascenso discreto desde Galicia, logrando escalar posiciones y ganándose la fidelidad de un público cada vez mayor, hasta traspasar fronteras y convertirse en uno de los imperios patrios más reputados a nivel mundial. De hecho, incluso antes de su fichaje ya estaba vinculada a la familia Ortega, dado que su padre, dueño de un taller de planchado, colaboraba con Amancio desde los años 70. Quizá esta afinidad y voto de confianza haya sido clave para lo que comenzó como una empresa familiar y ahora continúa en manos del clan, aunque convertido en imperio textil.

Beatriz Padín ha ido tocando distintas áreas de la compañía, con puestos en el área de diseño, compras, producción, distribución y Merchandising. Actualmente se gana su buena fama como directora comercial de Zara Mujer, cargo que ostenta desde hace 23 años. Pero quizá lo que la convierte en uno de los pesos pesados de la firma fue cuando en 2021 ocupó una de las nueve sillas del comité de dirección de Inditex, siendo considerada la mano derecha de su presidenta, Marta Ortega. No es de extrañar, pues la parcela de la que Padín es responsable, la de Zara Mujer, es la que sustenta el imperio, suponiendo el 70% de sus beneficios. Tiene una gran responsabilidad, pero parece que se maneja a la perfección en el cargo, dado que muchos la ven como la auténtica jefa a la sombra de los Ortega, aunque en el organigrama tiene dos personas por encima suya: Óscar García Maceiras, consejero delegado del grupo, además de la hija de Amancio Ortega.

Amancio Ortega junto a su hija Marta, en una imagen de archivo larazon

Parece que el compromiso y la lealtad están muy bien correspondidos en Inditex, al menos sí en el caso de Beatriz Padín. Comenzó desde lo más bajo con 17 años, la misma edad a la que entró la ahora presidenta, que inició su escalada siendo dependienta en uno de los establecimientos del centro de Londres. Ahora una lidera la empresa y la otra ocupa el tercer puesto en el organigrama, una confianza que han depositado en ella que siempre agradecerá a Amancio Ortega, como así hizo en 2008 en la biografía sobre el empresario escrita por Covadonga O’Shea: “El señor Ortega ha sido mi maestro, mi padre. Es una persona muy rigurosa, inconformista. Tardó años en decirme ‘lo has hecho bien’”, destacaba en su día. Ahora parece que no necesita de palmaditas en la espalda, pues su buen hacer habla por sí solo y está muy bien remunerado, aunque no se han filtrado cifras concretas.