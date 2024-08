Borja Sémper, un estilo al que hay que exigirle más

El regreso a la política de Borja Sémper fue visto como uno de los grandes fichajes del renovado equipo de Alberto Núñez Feijóo. Y, pese a ser un clásico del Partido Popular, se interpretó como aire renovado para una formación que buscaba girar al centro. El político y poeta vasco, con un perfil templado, encarnaba a la perfección la imagen impecable que buscaba el líder gallego.

Sémper lleva trabajando esta imagen también a través de su estilo. Es de la vieja escuela que sabe llevar bien un traje, pero también controla cuando toca ir de sport. Así que se maneja a la perfección en todos los terrenos que se le presentan. Y aquí es quizás donde, en moda, le podemos mandar a septiembre. Porque está bien eso de ser consciente de que uno no es experto, pero no hay que conformarse.

Borja Sémper Instagram

El nudo de la corbata, bien; la camisa; bien; el pantalón, correcto; los zapatos, a veces mejorables y las americanas, en algún momento una talla por debajo de lo necesario, pero, pese a todo, la valoración suele ser positiva. Su problema es que vemos a Sémper como al compañero listo de clase al que siempre hay que exigirle más que a sus compañeros. Está bien su look desaliñado que bien podría ser portada de un grupo indie de San Sebastián, pero nos falta algo más de moda, algo más de riesgo, algo más de la guerra que ha empezado a dar con alguna de las declaraciones que ha realizado en su labor como portavoz nacional del Partido Popular. Ahora que parece que comienza a llenar sus palabras de estampados provocativos, que buscan despertar a unas bases a veces dormidas, no estaría de más que trasladara esas coloridas peroratas en un dibujo en su corbata, unos cuadros en sus camisas o un pañuelo llamativo en su americana. Sémper no debe conformarse con hacer bien lo típico, tiene que innovar y esa asignatura todavía la tiene pendiente.