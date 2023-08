El cordón/condón sanitario, mejor a Bertín

Leo que el sanchismo impone una especie de cordón sanitario al PP para aislarlo cual apestado y así evitar un contagio generalizado del maldito y canallesco virus del liberalismo/capitalismo entre sus huestes. Yo, capitalista soy más bien poco, mayormente por mi crónica falta de liquidez. Mi única esperanza radica en que vivir casi permanentemente en números rojos me aproxime a la muy roja Yoli de mis entretelas y me alcance algunas de sus subvenciones, como esos 20.000 euros a los jóvenes para que se empoderen y que deberían extenderse a los viejos: ¿acaso no merecemos un caprichín antes de expirar? La verdad: siempre fui un pobre con ínfulas de ricachón, aunque el Señor nunca me bendijo, como pedía mi primo Groucho Marx, con un pequeño yate, una pequeña mansión ni una pequeña fortuna. Esas pequeñas cosas que nos hacen felices.

Meditando junto al ventilador, he llegado a la conclusión de que más que un cordón se trata de un condón para evitar (Él siempre pensando en el bien de todos) que, por su libidinosa y sucia relación con Vox, el PP aparezca en el Congreso con una gonorrea de órdago y contamine de forma venérea la legislatura, cosa que Él, bendito sea, no provocará nunca: en sus ayuntamientos carnales con secesionistas y comunistas sólo practica la devota postura del misionero con profiláctico, y así trata de evitar que esos polvos traigan innecesarios lodos.

En fin, yo creo que el cordón/condón sanitario mejor aplicárselo a Bertín Osborne, a ver si se acostumbra al uso del preservativo. De lo contrario, le auguro una vejez repleta de demandas judiciales de hijos secretos. Una lata.