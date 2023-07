Bertín Osborne sobrepasado: "Por favor, dejadnos respirar"

En el caso de Bertín Osborne no hay duda que la paternidad, casi a los setenta años, es un tema que puede generar gran curiosidad, sobre todo cuando los implicados comparten unas declaraciones fáciles de malinterpretar. Y es que, después de que trascendiera la noticia de que Gabriela Guillen estaba embarazada del presentador, la situación se ha vuelto insostenible para los protagonistas. Durante esta semana han surgido múltiples rumores que explican la distancia que se ha generado entre los dos progenitores, pero estos titulares y la búsqueda de hasta el último detalle de la historia han hecho estallar a Bertín Osborne. El presentador ha respondido a todos los medios que están llevando a cabo "un brutal acoso" con un vídeo en su Instagram que los invita a "hacer examen de conciencia".

Este contenido no ha pasado desapercibido en la red social y cuenta ya con casi 26.000 me gustas. Tampoco ha pasado inadvertido por sus compañeras de oficio en el programa de Emma García, Fiesta, en el que ven a Bertín "sobrepasado por la situación".

Bertín Osborne sobrepasado por el acoso mediático

Y es que el presentador se ha pronunciado en contra de los medios asegurando que “llevo más de 40 años en esta profesión y no he vivido nunca un acoso más brutal que el que estamos viviendo estos días. ¿Qué os está pasando?” pregunta Bertín ante este comportamiento.

El futuro padre continúa poniéndose en el lugar de los medios y comprende que se hable sobre la situación, pero no entiende las publicaciones “insólitas” que ha tenido que leer de sí mismo y de la futura madre de su hija. Subraya lo importante que ha sido Gabriela en su vida “porque ella es estupenda y fantástica”.

En la siguiente parte del vídeo matiza los nombres de las profesionales que han contribuido a crear estas especulaciones. En su vídeo se centra en sus compañeras de profesión, obviando a los periodistas que también han hablado de él.

Finalizando este primer vídeo ha criticado que se acose a su expareja Fabiola, puesto que “no se ha metido nunca en su relación”.

Horas más tarde ha subido un segundo vídeo. En este explicaba por qué mantuvo los primeros meses de su relación con Gabriela en secreto para evitar ese “circo”. Terminaba pidiendo que no le falten al respeto a Gabriela y no se refirieran más a ella como una “amiga especial”. Cuando se supo que existía una relación entre Gabriela Guillén y Bertín, fue el propio Bertín quien negó que ella fuera su novia, porque la palabra “le ha dado sarpullido” toda su vida. “Ha sido una relación estupenda y estable durante muchos meses. Por favor no repitais las cosas que yo no he dicho” termina pidiendo Osborne.