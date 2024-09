La crónica de Marta Robles: Ya cuido yo de mi gato, bonito

LUNES

Mientras Sánchez se encuentra en China en busca de inversiones, en España, Feijóoy el presidente canario preparan un plan de acción para frenar el descontrol migratorio, tras el fracaso de la ley de extranjería con mayor control de fronteras, más ayudas a las comunidades que asuman la acogida, activar los mecanismos de la UE o la convocatoria de la Conferencia de Presidentes…Eso y la propuesta más rápida de Clavijo: que la gestión y financión de inmigrantes irregulares cuando las comunidades superen el 150 por ciento de su capacidad pase al Estado…Es que Canarias no puede más…

MARTES

El juez Llarena no amnistía a Puigdemont. El magistrado ha decidido rechazar los recursos y mantenerse firme en su postura de no amnistiar el delito de malversación por el que está imputado el expresident… «¡Increíble!», dicen unos y otros, a modo de crítica o alabanza… ¿Alguien ha pensado que no se trate de un asunto de que sea de unos u otros sino lo que su conciencia personal y deontológica le dicta?

Derecho a formación y revisiones médicas gratuitas para las limpiadoras del hogar. Muy bien. Pero el verdadero problema del que nadie habla es lo que tardan en conseguir los papeles. Más de tres años. Si en ese tiempo no hay quien les de trabajo ¿De qué viven? ¿A qué se dedican? Si se les abre la puerta, necesitamos también que puedan trabajar legalmente.

MIÉRCOLES

Debate en EEUU de los aspirantes a la presidencia, Trump y Kamala Harris. El primero, en su línea, ni la mira en todo el debate y se dedica a soltar bulos tales como que hay estados donde ejecutan a los niños después de nacer o haitianos que se comen a las mascotas… Y hablando de mascotas, la respuesta a las declaraciones de hace semanas, a JD Vance, el delfín de Trump que se refirió a las «vidas miserables de las mujeres sin hijos y con gatos» llega al poco de terminar el debate, cuando Taylor Swift sube una foto suya a las redes y anuncia su apoyo a Kamala. Toma ya. La cantante con más de 95 millones de seguidores en Instagram, la más influyente del planeta, apoya a Kamala. Al poco, los registros de norteamericanos para votar aumentan en un 23 por ciento. Y seguramente son jóvenes votantes a los que, a la candidata, como a Biden, le cuesta llegar. Kamala aún no ha ganado…, pero esto es un espaldarazo a su candidatura, por mucho que el todopoderoso Elon Musk, partidario de los republicanos, respondiera a Taylor con un comentado «te daré un hijo y cuidaré de tu gato con mi vida». Si yo fuera la cantante, habría contestado: «Hijos tuyos, no gracias. Y ya cuido yo de mis gatos, bonito».

Mientras Sánchez sigue en China, la vida continúa en España y el PP ha llevado al Congreso la propuesta de reconocimiento como presidente a Edmundo González. Sánchez prefería posponer esa decisión hasta finales de año, cuando acabe oficialmente el gobierno de Maduro… Pero…, chico, qué mal andan los socialistas. ¡Ni eso han podido conseguir! La iniciativa del PP ha salido adelante gracias al «sí» del PNV, que ha sido clave.

¿Qué mierda es esa de que hay futbolistas por ahí firmando contratos de consentimiento para tener sexo en los que hay una cláusula de aceptación de «violación accidental»? Que sepan tales futbolistas que es papel mojado, y que la impunidad ya no existe tampoco para ellos.

JUEVES

Bueno, bueno, bueno, cómo se ha puesto el presidente de la Asamblea de Venezuela con el reconocimiento de Edmundo González en el Congreso español. Que si queremos pelea ellos también, que eso es equivalente a una declaración de guerra al pueblo de Venezuela y a un Gobierno legítimamente constituido. Este hombre, además, hermano de Delsy Rodríguez, ha pedido que cesen todas las actividades de índole comercial, incluidos los vuelos… Yo diría que a ver qué pasa y que podría ser peor para ellos, sobre todo porque el Parlamento Europeo vota la semana próxima el reconocimiento de Edmundo González. ¿Qué harán si sale que sí? ¿Cortar relaciones con toda Europa?

VIERNES

Esto de Venezuela va de mal en peor. Resulta que la ministra Robles se ha atrevido a llamar dictadura a la dictadura de Maduro. Y claro, Maduro, que es un dictador, se ha enfadado de lo lindo y ha mandado llamar al embajador a consultas. El ministro Albares, no ha adelantado posibles medidas de respuesta, así que habrá que esperar a ver qué pasa en esta nueva crisis diplomática. ¿Cuántas lleva Sánchez de presidente?

Despido con una noticia milagrosa: crean una vacuna contra el cáncer que podría detener el crecimiento de tumores en estado avanzado.