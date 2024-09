Kamala Harris se desquita en el debate frente a Donald Trump

El primer (y tal vez único) debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca dejó un mal sabor en boca de los republicanos, que vieron a su candidato padecer durante hora y media ante la compostura de la demócrata que no necesitó profundizar en los temas para robar protagonismo. En parte porque, como explica el doctor en Ciencia Política, Ernesto Sagás, «se notó que se preparó, a diferencia de su rival», y también porque las declaraciones del exmandatario fueron retadas en un proceso de fact-checking en vivo y en directo que lo dejó en evidencia en varias oportunidades.

Sólo unas semanas después de que una mala actuación en un debate llevó a la salida histórica del presidente Joe Biden de la carrera presidencial, Harris ofreció una actuación aguda en el escenario de ABC News, provocando y enfrentándose a Trump sobre el aborto, la raza, la economía y otros temas de interés para los votantes indecisos que representan casi el 10% del electorado y que definirán los comicios del 5 de noviembre.

El tenso evento marcó el primer encuentro cara a cara entre los rivales, que no se conocían en persona, y tras el cual Harris ya ha desafiado a Trump a un segundo enfrentamiento. Minutos después de terminar el debate, el exmandatario se dirigió a la sala de prensa a hablar con los periodistas presentes, en una señal no escrita de que necesitaba dar explicaciones sobre su actuación. Desde allí, no dejó claro si aceptaría o no un segundo encuentro.

El dictamen general ha sido que Trump cayó en la trampa de la provocación. Harris hizo una impresión inmediata al caminar por el escenario para estrechar la mano de Trump, algo que no se había visto en debates presidenciales recientes que involucraran al republicano.

«Él fue despedido por 81 millones de personas», dijo Harris sobre Trump, asegurando que la Administración Biden ha «limpiado el desastre que dejó». La vicepresidenta incluso criticó al republicano por el tamaño de las multitudes en sus mítines, a lo que Trump respondió rápidamente invitando a su rival a llenar alguno de sus escenarios. «La gente empieza a irse temprano de sus mítines por agotamiento y aburrimiento. Y te diré lo que no oirás que él hable es de ti», sentenció la demócrata en un ataque claramente desconcertó a Trump. «Ella dijo que la gente empieza a irse. La gente no va a sus mítines», respondió el republicano. «Así que no puede hablar de eso. La gente no se va de mis mítines».

Mientras Trump estaba visiblemente desconcertado durante gran parte del debate, Harris ofreció una actuación consistentemente confiada y serena. Ella estableció un contraste marcado con Trump, no solo manteniendo la calma sino intentando también posicionarse como la nueva «líder generacional». «Claramente, no soy Joe Biden, y ciertamente no soy Donald Trump. Lo que ofrezco es una nueva generación de liderazgo para nuestro país», dijo la vicepresidenta de la actual Administración en una suerte de distanciamiento con el trabajo una Casa Blanca bastante impopular.

Harris fue interrogada sobre varios temas que se consideran puntos débiles para ella, incluyendo inmigración y política exterior. Según Sagás, «generalmente dio respuestas sólidas a esas preguntas».

La vicepresidenta acusó a Trump de haber hundido un acuerdo fronterizo bipartidista el año pasado, diciendo que «preferiría hacer campaña con un problema en lugar de solucionarlo». El aborto fue otro de los grandes temas que sacó titulares, con Trump diciendo que no firmaría una prohibición nacional, aunque se negó a comprometerse del todo a vetar una propuesta de este tipo si es elegido en noviembre. «En cuanto a la prohibición del aborto, no, no estoy a favor de una prohibición del aborto, pero no importa, porque este tema ahora ha sido tomado por los estados», dijo Trump.

El expresidente se ha jactado de haber «matado» Roe vs Wade cuando la Corte Suprema anuló las protecciones federales para el procedimiento hace dos años. Y ahora, presionado sobre si vetaría una prohibición de este tipo, Trump dijo que «no tendrá que hacerlo», argumentando que es «solo charla» y cambiando su respuesta a un ataque contra Harris sobre los préstamos estudiantiles.

Uno de los moderadores, la periodista Linsey Davis, instó a Trump a una respuesta de sí o no, señalando que su compañero de fórmula, el senador de Ohio J.D. Vance, dijo el mes pasado que Trump rechazaría una propuesta si llegara a su escritorio. «No lo discutí con JD, en todo lo justo (...) No me importa si tiene una cierta opinión», dijo Trump, esquivando una respuesta directa. «Mira, no tenemos que discutirlo, porque ella nunca podría conseguirlo».

Los moderadores de ABC ofrecieron verificación de hechos en tiempo real sobre afirmaciones clave durante el acalorado debate, un cambio notable con respecto al debate Trump-Biden de junio en CNN, y que dejó también otro de los grandes momentos de la noche: la acusación de Trump de que hay inmigrantes indocumentados comiendo perros y gatos en Springfield, Ohio. «En Springfield, se están comiendo a los perros, la gente que vino, se están comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de la gente que vive allí, y esto es lo que está sucediendo en nuestro país, y es una vergüenza», dijo Trump.

El tema viene dando vueltas hace rato, y la derecha le está dando aire. Elon Musk, Ted Cruz de hecho tuitearon memes estos días para viralizarlo. La acusación arrancó a partir de un post en X que combinó un mensaje de Facebook en el que se acusa a inmigrantes haitianos de matar un gato, y también patos y gansos. (La foto en realidad se tomó en Columbus, OH, al parecer hace un mes, y no hay ninguna evidencia de que la persona de color que se ve llevando un ganso sea de Haití).

Pero según Sagás el episodio también revela un modus operandi trumpista: «No importa si una acusación es cierta o no, o si está fundamentada o no. Si sirve, se viraliza y se usa. Y acusar a supuestos inmigrantes haitianos de comerse las mascotas de la gente ahora suma», explica el académico. La nueva ofensiva de Trump contra la inmigración tiene un anclaje en la realidad: hoy, la proporción de los norteamericanos que quieren menos inmigrantes es tan alta como en 2001, después del 11-S, y eso se ha notado en la campaña.