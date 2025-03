La crónica de Marta Robles: Hablamos de rearme o de incremento de gasto en defensa?

LUNES

Y dale con las borrascas…, no nos dan tregua. Martinho ahora pone firmes a Madrid, Ávila, Toledo y Talavera de la Reina… Ya con los embalses a tope, a ver si el cielo se apiada de nosotros y nos cambia el agua por el sol…

Donde sigue sin haber piedad es en las guerras. Ataques rusos sobre Kyiv y más bombardeos, en Gaza. Es chocante pensar que Rusia bombardea como respuesta a la reunión de EEUU, Ucrania y Arabia Saudí, mientras está a la espera de verse con los enviados de Donald Trump y que los dos países implicados no tienen previsto sentarse juntos a la mesa…También lo es que, después de tanto hablar, Trump no haya conseguido que se liberen a todos los rehenes israelíes, condición indispensable para el fin de la guerra.

Ucrania.- Zelenski se muestra preocupado por los diálogos sin Kiev sobre los territorios ucranianos: "Es delicado" Europa Press

«Somos un partido contundentemente libre», dice Feijóo, al defender los pactos con Vox. Bueno, es que la Constitución garantiza la libertad de todos los partidos amparados por la ley la ley y refrendados por sus votantes para ocupar su lugar en el Parlamento y pactar entre ellos. Lo de las líneas rojas, ya saben, es muy movible dependiendo de lo que le convenga a cada cual.

MARTES

Ostras, ¿que Europa nos pide que tengamos víveres suficientes para sobrevivir 72 horas en casa? ¿Y por qué? Bueno, porque tal y como está el escenario, acechan guerras, pandemias, desastres naturales y ataques cibernéticos. Lo de menos es tener avituallamiento para 72 horas, que apenas supone nada. Lo de más…, la alarma, que tal y como está el mundo, parece real.

¿Y ese chat secretísimo donde están el líder del vicepresidente, el jefe del Pentágono, la jefa de la inteligencia americana y no sé quién más, que le pasan a un periodista por error y donde se habla de estrategias militares, como los bombardeos a los hutíes del Yemen? No da tanto miedo el contenido de sus conversaciones, que por supuesto, también, como ese insólito fallo de seguridad… ¡En qué manos estamos, santo cielo!

Y vamos con el pacto de Mazón y Vox. ¿Ese es el camino que señala el PP? Entiendo que defiendan los pactos, pero ¿no era que hasta ayer se querían cargar a Mazón?

MIÉRCOLES

Ya estamos con los juegos de palabras. Que no es «rearme», que es incremento en el gasto de defensa… ¿Quién lo dice? El presidente Pedro Sánchez. Y soplar y sorber no puede ser. O es rearme o no lo es. Si lo es, sus socios en el Gobierno le niegan su apoyo… Si no lo es, será el PP quien aproveche para desarrollar una estrategia contra la medida y no la votará.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en el Congreso de los Diputados Alberto R. Roldán La Razón

Señor presidente, llámelo X y despéjelo… Pero dejemos de jugar con las palabras y empecemos con las obras. Eso sí, las obras solo se pueden poner en marcha si hay presupuestos ¿Si no se pueden aprobar es lícito que se siga al mando? Me suena que usted dijo que no… En todo caso, resulta muy triste que los políticos de los distintos partidos se queden en sus ideologías o en sus intereses, en vez de mirar por lo imprescindible, ahora, para España y para Europa.

JUEVES

Mientras Francia y Reino Unido ponen en marcha lo que podría ser el embrión militar de apoyo a Ucrania, el jefe de la OTAN dice que España aumentará el gasto militar al dos por ciento este mismo verano. ¿Pero quién se lo ha dicho? Desde Moncloa se justifican. No dijeron eso, sino que se acercarían… Aaaaah, vale… Que al presidente se le olvidó comentárnoslo a nosotros y en el Congreso. En fin, este tema, seguirá trayendo cola. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha vuelto a criticar el plan de ¿rearme? y las propuestas de su propio Gobierno… Y claro, Feijóo, viendo que Sánchez tiene el enemigo dentro, aprovecha y dice que sin estrategia él tampoco podrá aprobar las medidas de Moncloa…

¿Y qué pasa con el libro de Luisge Martín en torno a Bretón? Que su editorial ha decidido aplazar su distribución «sine die». Al menos no lo ha parado un juez, que sería censura y podría sentar precedente. Es una autocensura, que defiendo más. Una editorial, un lector o el propio escritor deben poder decidir qué publicar, qué leer y qué escribir, según su propio criterio, ética y moral.

Pero, si la editorial consideraba que no cumplía con los requisitos de responsabilidad y respeto imprescindibles para un tema tan delicado, ¿por qué no lo rechazó antes?

VIERNES

Que han absuelto a Dani Alves por unanimidad después de catorce meses de prisión provisional? Estupefacta estoy. Tengo que procesarlo. El testimonio de ella no ha sido suficiente. Qué difíciles son estos casos.

Dani Alves continúa con la fiesta en su casa tras la absolución Europa Press

Y ahora ¿cómo se reparan esos catorce meses de cárcel?