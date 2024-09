La crónica de Marta Robles: Más autobuses y menos Lamborghinis

Lunes

La batalla de la financiación singular para Cataluña marca la semana. El PP dice que en cuanto llegue al poder, la derogará ¿será que están ya en modo electoral por ese supuesto adelanto de las elecciones que se podría producir en 2025?

Martes

El presidente Canario, Fernando Clavijo, se planta ante el Gobierno central por su política migratoria: entiende que los menores que llegan a sus costas son ya competencia del Estado y pide a las ONGs que no acepten a ningún menor más sin la autorización de la Comunidad Autónoma. Clavijo hasta se plantea llevar al Gobierno Central a los tribunales por su gestión de los menores migrantes… ¿Qué responde el Gobierno? Pues que la culpa es del PP por no haber apoyado la reforma de la ley de extranjería y que lo que tiene que hacer Clavijo es convencerle…

Fernando Clavijo, presidente de Canarias. LR

Los políticos usan a los inmigrantes como arma arrojadiza, en vez de tratar de organizar la migración e instalar a los menores en centros donde puedan aprender un oficio, para poder ocupar después todos esos puestos de trabajo que están vacíos en España… Si no toman decisiones, los ubican en cualquier sitio sin un plan y sin que tengan nada que hacer, solo generarán desorden y rechazo. Y necesitamos a los migrantes, pero hay que gestionar su entrada y su integración en nuestro país. Y…: ¡Habemus presidenta del Consejo General del Poder Judicial! Y encima, por primera vez, es una mujer. Ya ha habido mujeres al frente de todas las instituciones. Excepto frente al Gobierno… Ahí lo dejo.

Miércoles

El presidente Sánchez adelanta la apertura del curso en el Congreso y sorprende con la reorganización de su Gobierno. A saber. Coloca a su amigo Óscar López, antes director de su Gabinete, en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que antes ocupaba Escrivá… ¡a quien ahora pone al frente del Banco de España! Con este último nombramiento, que no ha pactado con la oposición como era habitual, sigue colonizando las instituciones (Juan Carlos Campos y Dolores Delgado, de ministros al Tribunal Constitucional uno y a la Fiscalía la otra como otros tantos colocados a dedo en el CIS, Correos, Efe, RTVE, INE). ¡Viva el dedazo de Sánchez! ¿Se prepara el presidente para una temporada legislativa dura, en la que serán muy difíciles los acuerdos y que precederá a una nueva cita electoral en 2025?

A destacar, la comparecencia de la vicepresidenta y ministra de Hacienda María Jesús Montero, para explicar la financiación singular de Cataluña, que tiene cabreada a media España, entre ellos varios presidentes autonómicos socialistas: «Lo que dice el acuerdo es lo que dice el acuerdo». En fin, ¿os ha quedado claro?

Jueves

La nueva presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, manda un mensaje cristalino: «Ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces y magistrados sobre cómo aplicar el ordenamiento jurídico». Nada más que añadir, señoría. ¡A ver si lo entienden los políticos cuando les tocan temas de sus allegados! Usted también, Sr. Sánchez. Informo al presidente, porque faltó al discurso de Perelló…; sí estaba Ortiz, el Fiscal General del Estado que se reconoció autor de las filtraciones en el caso del novio de Ayuso. Alberto González Amador, que acaba de interponer varias denuncias contra el PSOE, Más Madrid y otras tantas por difamación, tiene un Masserati, como ha apuntado Arsenio Escolar en «Espejo Público». Entonces, ¿no habrá querido decir el presidente «más autobuses y menos Maserattis», en vez de Lamborghinis para redondear su frase populista de inicio de curso? A saber.

Bueno, es igual; Ayuso ha contestado al presidente que él trabaja para que los consejeros de Salvador Illa vayan en Lamborghini y los currantes madrileños se queden atrapados en las cercanías…

Alberto González Amador, novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Rodrigo Jimenez Agencia EFE

Viernes

Hoy todo son cábalas respecto a lo que dirán mañana en el Congreso del PSOE los barones socialistas, enfadados por la financiación singular de Cataluña.

Y yo no me saco de la cabeza que un tipo asqueroso ha estado drogando durante una década a su mujer, en Francia, para que otros hombres la violaran estando ella inconsciente. «Servicios sexuales de una esposa sonámbula y obediente» ofrecía el tipo a los violadores a través de Internet. Como lo grababa todo, hay más de 50 identificados. Si me lo invento para una novela, me tachan de fantasiosa.