La crónica de Marta Robles: "Si tengo que serlo, como p…, voy a ser la más cara del mundo"

LUNES

Otra semana más, Israel acapara titulares de guerra. Hoy son los bombardeos sobre Beirut. La guerra va a más y el mundo entero, tiembla.

Mientras, en España, muchas noticias… La audiencia que anda decidiendo si respalda, archiva o delimita la causa de Begoña Gómez, el asunto de la financiación singular de Cataluña que hace crecer el bipartidismo o el fin de las rebajas del IVA en los alimentos entre otras, pero dos noticias mucho más destacables para mí. La primera que el 70 por ciento de los jubilados depende de una pensión no les llega para nada. Más del 20 por ciento de personas de más de 65 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social y necesita pedirle ayuda a los hijos… Toda la vida trabajando para llegar a la vejez así. Veremos si los políticos actúan o se echan las culpas con la desfachatez habitual.

El Papa Francisco en la basílica de San Pedro junto a Cristina Inogés y María Luisa Berzosa, españolas participantes en el Sínodo FABIO FRUSTACI Agencia EFE

Entretanto, las declaraciones del Papa sobre el aborto al que tilda de "homicidio" y al médico que lo practica de "sicario", desatan las protestas de los universitarios belgas; pero, lo cierto, es que mantiene su posición de siempre. Tal vez con más dureza en las palabras, pero la misma… Eso sí, cuando habla de las mujeres y dice "es feo cuando la mujer quiere hacer de hombre, la mujer es mujer", deja claro que, en el siglo XXI la Iglesia sigue respaldando los roles de género, como lo hace el machismo de toda la vida…

MARTES

No se puede amnistiar la malversación por la que fueron condenados los líderes del Procés. Lo ha dicho el Supremo. Así que Junqueras, de momento está inhabilitado. Pero, ¿se acaba aquí la historia? ¡Qué va! Queda el Constitucional que ya verán como hace lo que quiere el Gobierno. ¿Se apuestan algo?

Y una buena noticia. Se entregan los premios de Cultura de la CAM y servidora, o sea yo misma, recibo el de literatura en compañía de los galardonados de las distintas disciplinas y de Manuel Alejandro al que se le entrega la Medalla internacional de las Artes, arropado por un público que le demuestra amor y hasta su complicidad cuando se queja de que le hayan quitado dotación económica a estos premios de Cultura, cuyos representantes, que siempre caminamos por el alambre de la incertidumbre, tanto la necesitamos. Aun así es un día feliz para todos nosotros que, amamos tanto la gloria como necesitamos nos quieran y valoren.

Madrid otorga los XXII Premios de Cultura y presenta el Ballet Español de la comunidad Rafael Bastante Europa Press

MIÉRCOLES

La noticia de hoy llega con la foto más que explícita del "New York Times" donde el cielo de Israel aparece iluminado, como si sobre él cayera una lluvia de estrellas fugaces una noche de San Lorenzo… Pero no son estrellas sino misiles iraníes en respuesta a los bombardeos israelitas. Miramos las imágenes, sin dar crédito y con los temores aumentados por una guerra que sabemos que nos deparará grandes disgustos. Que dice EEUU "que la respuesta israelí deberá ser proporcionada". Como si la proporcionalidad fuera una de las cualidades de Netanyahu…

JUEVES

Y seguimos a vueltas con los bochornosos audios de las conversaciones de Barbara Rey y Juan Carlos I, que ha publicado "OK Diario". No solo confirman que ella intentó chantajearlo, sino que incluyen nombres como el de Armada, el de Roldán y muchos asuntos políticos que ella quiere que salgan en esa conversación, seguramente con el fin de comprometerlo… Lo confirma, desde luego, esa frase suya, cuando la relación está acabada, de "el Rey está en deuda conmigo. Porque no lo he sido nunca, pero si tengo que serlo, como p…voy a ser la más cara del mundo". Ella misma se define, porque lo que cuenta no es la cantidad de dinero con que se realiza un pago de "servicios", sino la propia transacción…Me cuesta escribir de este asunto. Me parece asqueroso tanto por parte del monarca, como del Estado, que pagó a Bárbara Rey, como de la propia Bárbara Rey que se convierte en lo que dice que no ha sido nunca, como de su hijo que vende a su propia madre…

VIERNES

¿Evo Morales, ex presidente de Bolivia, acusado de haber violado a una adolescente a la que dejó embarazada? Cada vez me provoca más asco el poder. Por suerte y aunque los poderosos no lo crean, cada vez estamos dispuestos a cercar a los poderosos que se creen que pueden cometer cualquier delito y quedar impunes. Espero que el peso de la ley caiga con toda su fuerza sobre Morales.

Evo Morales ofrece una conferencia de prensa en Buenos Aires Juan Ignacio Roncoroni Agencia EFE

Pero déjenme que acabe con algo bueno… ¿Saben lo que es el TTFields? Pues es un dispositivo que logra frenar un cáncer cerebral muy agresivo. Pasito a pasito nos encontramos en el camino de ganarle la batalla al cáncer.