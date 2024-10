La gastronomía se viste de gala en los VIII Premios Gastro&Cia LA RAZÓN

La alta cocina y los más exclusivos restaurantes han estado presentes en un evento que ha reunido a personalidades y amigos del sector hostelero. El Museo del Traje ha sido el escenario elegido para la gala de entrega de los Premios Gastro&Cía de LA RAZÓN en su octava edición, patrocinados por Raíz Culinaria Castilla-La Mancha, El Pozo Alimentación y Time Force. Este encuentro ya es una tradición entre los empresarios y amigos del mundo de la gastronomía y se celebró en una agradable y cálida tarde, muy propia de esta época del año.

El acto comenzó con unas palabras de bienvenida de Roberto Brasero, conocido presentador de Antena 3, que comenzó el acto poniendo el énfasis en la diversidad culinaria de nuestro país, "que lo hace rico en todos los sentidos". Esta diversidad hace que España goce de un nivel altísimo de turismo gastronómico, con el importante impacto económico que ello conlleva en la sociedad y economía españolas. De hecho, un total de 272 restaurantes de nuestro país cuentan con una preciada estrella Michelin. El primero de ellos en lograr este preciado reconocimiento en España, Zalacaín, además de ser uno de los premiados, obsequió a todos los galardonados con un ejemplar del libro "Zalacaín. 50 años" (Planeta Gastro). Además, Time Force, representado por su CEO Pierre Trusendi, obsequió a los chefs, sumilleres y jefes de sala galardonados en esta edición con un precioso y exclusivo reloj.

El acto estuvo presidido por Carlos Novillo, Consejero de Medioambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, y Francisco Marhuenda, director de este periódico.

Tras la bienvenida de Brasero, se dio paso al arranque de la gala, que corrió a cargo de Francisco Marhuenda, un “aperitivo” de lo que vendría después. “Cuando viajas por el mundo llama la atención la capacidad gastronómica de España en cualquier lugar del mundo”, explicó el director. La propia ubicación geográfica de la península ibérica hace que esta diversidad y riqueza sean un potencial gastronómico enorme, con la industria que ello conlleva para la economía española y mediterránea.

“La gastronomía es un importante aspecto para estar bien”, concluyó Marhuenda, lo que une a la buena fama de los españoles en el mundo con la excelente calidad de nuestros productos, elaboraciones y tradiciones culinarias. Con estas palabras se dio paso a la entrega de galardones, que estuvieron acompañadas de un video explicativo de cada premiado y su actividad profesional. Todos ellos agradecieron el reconocimiento otorgado y pusieron en valor la importancia de los equipos que sacan adelante los locales en los que trabajan. Sin ellos, coincidieron muchos, sería imposible hacer este trabajo y, sobre todo, hacerlo bien.

Tras la entrega de premios, Carlos Novillo tomó la palabra para cerrar el acto con una breve intervención, en la que agradeció las muestras de lo "maravilloso que es nuestro país, que hemos podido recorrer en el viaje que ha supuesto esta edición de los premios", destacó. Como Consejero de Agricultura, quiso poner en valor "a los agricultores ganaderos y pescadores que hacen posible que el sector de la gastronomía sea puntero en nuestro país", mención que arrancó una sonora ovación del público, consciente de la importancia del sector primario en sus negocios. Por su parte, se comprometió a, desde la administración, "acompañaros a todos vosotros, quitando los palos de las ruedas" para hacer posible que "el tremendo esfuerzo que hicisteis en la pandemia se vea traducido en la recogida de exitosos frutos que hoy celebramos".

Con estas palabras y la tradicional foto de familia se puso punto final a la gala, no sin antes disfrutar del catering ofrecido por Alabardero Catering & Experiences Madrid, que estuvo acompañado de una mesa de quesos García Baquero, de los cavas y espumosos de Bodegas Hispano Suizas y de las exquisitas tartas de queso del obrador Materia del chef Pedro Trujillo (Talavera de la Reina) que hicieron las delicias de los asistentes.

Los premiados de los VIII Premios Gastro&Cia LA RAZÓN fueron los siguientes:

1. Premio Mejor Destino Turístico - Comunidad de Madrid. Recogió el premio Luis Martin Izquierdo, Viceconsejero de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

2. Premio Chef del Año - Iván Cerdeño, del restaurante El Cigarral del Ángel (Toledo). Entregó el premio Ana Isabel Fernández, directora general de Turismo, comercio y artesanía de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.

3. Premio Jefe de Sala - Saturnino Burgueño,Jefe de Sala del Restaurante La Finca del Hotel La Bobadilla (Granada).

4. Premio Sumiller del Año 2024 - María José Huertas Vega.

5. Premio Restaurante Revelación del año 2024 - Restaurante Canfranc Express. Recogió el premio Eduardo Salanova, chef del restaurante.

6. Premio Mil y Un Sabores Región de Murcia - Restaurante La Cabaña Buenavista. Recogió el premio Pablo González Conejero. Entregó el galardón Patricio Sánchez López, Director general de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.

7. Premio Chef de Castilla León - Víctor Martín, chef del Restaurante Trigo (Valladolid).

8. Premio Cocina de Mercado Tradicional - El Quenco de Pepa. Premio recogido por Pepa Muñoz. Entregó el galardón Mar Fuertes, directora de Relaciones Institucionales de El Pozo Alimentación.

9. Premio Chef Trayectoria de Cocina Italiana - Andrea Tumbarello, chef de Don Giovani (Madrid). Entregó el premio Fernando Santiago Ollero, presidente de los Gestores Administrativos de España.

10. Premio Mejor Apertura de Restaurante de Comida Tradicional - Casa de Comidas. Recogió el premio Rafa Zafra, chef y asesor de Casa de Comidas.

11. Premio Restaurante con la Mejor Trayectoria - Restaurante Zalacaín (Madrid). Recogió el premio Roberto Jiménez, Jefe de sala de Zalacaín.

12. Premio Mejor Restaurante de Cocina Fusión - SEEN by Olivier. Recogió el premio Marcela Vargas, de SEEN Minor.

13. Premio Innovación Enológica - Bodegas Hispano Suizas. Recogió el premio Pablo Ossorio, socio fundador y CEO de Bodegas Hispano Suizas.

14. Premio Gastronomía en el Mar - Oceania Cruisses. Recogió el premio Roberto Cabello, Business Development de Oceania Cruisses.

15. Premio Cocina Tradicional Española - La Martinuca. Recogieron el premio Álvaro Gonzalez, cofundador y socio de La Martinuca, Christopher Aguilar, director de Marketing y Crecimiento y Pelayo Llavona, chef ejecutivo de la marca.

16. Premio Mejor Pan de Vanguardia Artesanal - Iker Oroz, de la Panadería Anik (Pamplona).

17. Premio Catering del Año - Alabardero Catering & Experiences Madrid. Recogió el premio Recogieron premio Miguel Recober, Director, y Delia Bautista, Chef ejecutiva Alabardero Catering & Experiences Madrid.