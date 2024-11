La crónica de Marta Robles: Trump, Valencia y la desvergüenza de los políticos

LUNES

"No teníais que haber venido" le espetó una vecina a la Reina Letizia en su visita a Paiporta, en medio de las bombas de barro, los palos y la indignación general. La gente no iba contra los Reyes, sino contra los políticos, contra la desesperación de una gestión incompetente, imposible de comprender. Supongo que el desmantelamiento de la UME valenciana y el no haber dado la alarma a tiempo sacudirá la conciencia de Mazón y que el "si quieren ayuda, que la pidan" perseguirá a Sánchez toda la vida.

Es verdad que a Sánchez le recibieron con una violencia reprobable; también que no era el momento de una "visita turística…"; pero los Reyes aguantaron barro, reclamaciones, lloros, abrazaron a los vecinos e incluso pidieron perdón por no poder hacer más. Mientras, el servicio de seguridad del presidente Sánchez se lo llevaba en volandas y al de Valencia…, apenas se le veía. ¿Qué había agitadores? Tal vez… Pero, sobre todo, vecinos indignados. ¿Cómo se sentirían ustedes si lo perdieran todo, incluidos seres queridos, y tantos días después siguieran sin agua, luz, viviendo entre barro y sin saber cuántos cadáveres faltan por encontrarse, en un país del primer mundo, de la UE, que recibe ayudas comunitarias y cuenta con medios y material humano y que nadie sabe por qué tarda tanto en llegar, cuando sí lo hacen los voluntarios?

MARTES

La bronca política arrecia. En medio del dolor de los valencianos, que viven en pueblos destrozados donde la ayuda institucional ha llegado tarde o ni siquiera lo ha hecho todavía, los máximos dirigentes defienden su gestión. Mazón contra Sánchez, el PP contra el PSOE, la derecha contra la izquierda. Pero ¿esto qué es? ¿Cómo no piden disculpas por los evidentes errores de cada uno; por la incapacidad manifiesta, por esa frase del presidente del Gobierno de España que retumba en nuestros oídos de "si quieren ayuda, que la pidan"? ¿Acaso no entienden que, en el barro, solo cabe apartar la desgracia de las ideologías? Dejen de aprovechar las tragedias y entonen el mea culpa. Nos han fallado todos…, menos los voluntarios. Tanta gente joven dispuesta a ayudar ¿generación de cristal? ¡¡¡Voluntades de hierro dispuestas a darlo todo por los demás…!!! ¿Se decretará esa Emergencia Nacional, que pide Feijóo, que implica quitarle el mando a Mazon? Sánchez acaba de aprobar medidas pero…¡ha aprovechado para decir que, para que se hagan efectivas, necesita que le aprueben sus presupuestos…! En fin.

MIÉRCOLES

Trump arrasa. Consigue una victoria histórica con ese lema de "vamos a volver a hacer América grande" y "América primero", que ha convencido sin ninguna duda a la mayoría de los norteamericanos. Habrá tiempo para irse asustando de que este presidente, el segundo que lo es dos veces en EEUU, el primero con cuatro imputaciones y una condena penal… Se le ve exultante. Ha triunfado con un discurso repleto de bulos (que si los haitianos se comían las mascotas, que si había estados en los que mataban a los bebes al nacer…),y un machismo de libro que ha calado hasta en los estados bisagra y ha convencido incluso a los latinos con papeles. Bueno. En EEUU todo cambia a la velocidad del rayo…

Entretanto, España sigue volcada con una Valencia que continúa contando muertos y desaparecidos… Por fortuna, van llegando , junto con los voluntarios, esos profesionales imprescindibles que no aparecieron antes por la mala gestión política. ¿Alguien la reconoce? No parece: aquí nadie dimite ni pide perdón. ¿Es una vergüenza? Desde luego… Una verguënza que, encima tapa a otras, como la del llamado caso Koldo. El Supremo acaba de imputar al exministro Ábalos por cuatro delitos: organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación…Estamos mejor que queremos…

JUEVES

Escuchar los relatos personales de los valencianos nos rompe a todos…Menos a los políticos ,que siguen en lo suyo. ¿De verdad la prioridad era detener a esos "ultraderechistas marginales" del incidente de Paiporta, que han resultado ser vecinos y ya están fuera de la cárcel? ¿No es más grave la violencia política que se ejerció desde la ineptitud? La consellera de Justicia de la Generalitat dice que desconocía que existía un sistema de alertas. ¿En serio? ¿Y es verdad que Seguridad Nacional alertó a Moncloa de lluvias muy fuertes 12 horas antes de la DANA? ¿Y que el PSOE gasta dinero en una campaña en redes sociales para criticar la gestión de Mazón, que luego borra? He leído estas dos ultimas informaciones en ABC. Estoy estupefacta.

VIERNES

¿Ahora lo importante es con quién comió Mazón el 29? No, lo importante es por qué no gestionó… Su falta de gestión, la incompetencia de su equipo y la soberbia del Gobierno pasarán a la historia…