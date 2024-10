Cronología de una alerta que no evitó la catástrofe en la Comunidad Valenciana

Seguramente por su novedad, el sistema de aviso a los móviles Es-Alert, utilizado por primera vez en la Comunidad Valenciana a raíz de la DANA que arrasó ayer la provincia, se ha convertido en centro de polémica. ¿Se envió demasiado tarde? ¿Podría haberse evitado una tragedia? Lo cierto es que si se revisa minuciosamente la cuenta de X de Emergencias 112 de la Comunitat Valenciana, se puede comprobar que desde dicho canal, el único oficial para estos casos, se fue alertando a lo largo de toda la jornada de todos los riesgos existentes, incrementando de manera progresiva el nivel de alarma, hasta que se llegó al que, según el protocolo, un nivel rojo para toda la población, se establece como reglamentario para utilizar este sistema de alerta.

Tal y como ha explicado esta mañana el jefe de servicio de los Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, los procedimientos de aviso a la población "están regulados y son protocolarios". "Hay que tener en cuenta que llegan a miles de personas, no pueden causar el efecto contrario".

El pasado martes por la tarde todos los valencianos sabían que el miércoles iba a llover como lo suele hacer en la Comunidad Valenciana, sin medida. De hecho, a las 20 horas de la tarde, Emergencias 112 de la Generalitat valenciana avisó, a través de su perfil de X, de que se suspendían las clases en varios municipios, como Crevillent, Náquera, Alzira y Elche, por las fuertes precipitaciones que se esperaban. A las 7:30 de la mañana del día siguiente, Emergencias realiza su primera actualización del estado de alerta por lluvias, y decreta nivel naranja en el litoral sur de la provincia de Valencia, y avisa de que "se prevén precipitaciones intensas, extensas y generalizadas", acompañadas de granizo. Poco después, a las 7:42, Emergencias comunica que Aemet acaba de actualizar la alerta a nivel máximo rojo y a las 7:45 se declara el mismo nivel desde la Generalitat para el litoral sur de la provincia de Valencia, mientras que se mantiene el nivel naranja para el litoral norte.

En el seguimiento de esta cronología, uno de los momentos clave es el que se produce a las 8:49, cuando Emergencias pide a la ciudadanía que no coja el coche de no ser estrictamente necesario, y recomienda a la población que no se acerque a zonas inundables por el riesgo de la aparición de fuertes corrientes repentinas.

A partir de ese momento, desde la cuenta de Emergencias se avisa de que se mantiene el nivel rojo de alerta que se va extendiendo poco a poco a toda la provincia. A las 11:45 emite un aviso especial de alerta hidrológica para los municipios de la cuenca del río Magre, el que ha causado la mayor catástrofe humana que se recuerda en la Comunitat Valenciana. Emergencias vuelve a alertar en este aviso del peligro que supone acercarse a los barrancos y riberas de los ríos.

Esta alerta hidrológica se repite poco después, a las 12:20, para los habitantes cercanos al Barranco del Poyo, otro de los puntos neurálgicos de la tragedia. Desde Emergencias avisan de que la tendencia del agua es ascendente e insta a los municipios colindantes a que adopten las medidas necesarias para evitar que las personas se acerquen al barranco.

Horas más tarde, a las 16:18 de la tarde, el Departamento insiste en que, aunque sean zonas con pocas precipitaciones, "no hay que confiarse ya que en muchas zonas del litoral no llueve o lo hace de forma débil pero a la costa llegan los ríos y ramblas muy crecidos", y vuelve a insistir en que no se coja el coche.

A las 17:35 horas se produce otro de los momentos clave. Emergencias se hace eco de la alerta hidrológica decretada por la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) por el aumento del caudal del río Magro, que puede llegar a 1.000 metros cúbicos por segundo aguas abajo desde el embalse de Forata. La alerta se notifica a todos los municipios ribereños del río Magro y del rio Júcar, desde Algemesí hasta la desembocadura en Cullera. Emergencias recuerda que este caudal implica que se pueden producir desbordamientos generalizados en las áreas próximas al rio y se vuelve a aconsejar a la población que se acerquen a la orilla del río.

A las 19:30 se establece la emergencia situación 2 del Plan Especial de Inundaciones en toda la toda la provincia de Valencia. Este es el momento en el que, según el protocolo, se debe utilizar el sistema de Es-Alert, que fue lo que sucedió media hora más tarde.