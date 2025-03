Descubrimos quién es Hadja Lahbib, la comisaria europea que presentó con burla su kit antidesastres

Agua, una baraja, linterna, medicación, algo de comida, un cargador, una radio, una navaja suiza… Igual que si se hubiese reencarnado en Mary Poppins, la comisaria de Igualdad en la Comisión Europea Hadja Lahbib fue mostrando con humor todo lo que contenía su bolso adaptado al "modo de supervivencia" para soportar 72 horas de aislamiento o desastre. "Gafas, superimportante si quieres ver lo que pasa... o no", dice en un vídeo que se viralizó rápidamente despertando gran enfado en los ciudadanos por su tono jocoso.

Hasta esta semana, nadie, excepto en su país, Bélgica, poco se sabía de esta mujer ahora criticada por generar alarmismo con la presentación de esa estrategia al mismo tiempo que parece burlarse de la "nueva realidad marcada por riesgos crecientes y una profunda incertidumbre".

Fue nombrada por Úrsula von der Leyen, pero la decisión no fue muy bien recibida en Bélgica, sede de la mayoría de las instituciones europeas. No solo por su recorrido político, que es escaso, sino también por su tendencia a generar polémica. Periodista de formación, en su país se la conoce como presentadora de noticias de la cadena RTBF. En 2022 el Gobierno belga le encargó la cartera de Asuntos Exteriores.

Una cuestión de cuotas de género

Bélgica aprovechó su popularidad para presentarla como candidata con la esperanza de asegurar un puesto destacado en la Comisión que, de paso, equilibraría la representación de género en el ejecutivo europeo. Sin embargo, enseguida salió a relucir su debilidad como política, algo demasiado arriesgado si se tiene en cuenta que su cargo exige, además de la igualdad, la ayuda humanitaria y la gestión de crisis, un ámbito que despierta grandes dudas en situaciones geopolíticas complejas como las que vive el mundo en este momento.

Budista y de origen humilde

Hadja Lahbib nació el 21 de junio de 1970 en Boussu, una pequeña localidad cerca de Mons, en el corazón de la región minera de Bélgica. De origen humilde, su familia proviene de la comunidad bereber de Kabylie, en el norte de Argelia, donde su padre trabajaba como pastor antes de emigrar a Bélgica. Criada en una familia musulmana practicante, Lahbib se interesó por otras corrientes espirituales, como el budismo, una creencia que ha mencionado en varias entrevistas.

Se graduó en periodismo por la Universidad Libre de Bruselas (ULB) y no tardó en saltar a la televisión como reportera y presentadora de noticias en RTBF, la radiotelevisión pública francófona de Bélgica. Ha cubierto conflictos internacionales, como las guerras de Afganistán e Irak, así como las tensiones en Israel y los territorios ocupados. Además de los informativos, ha dirigido y presentado varios documentales con contenidos sociales y culturales. Entre ellos, un trabajo dedicado a las mujeres en Afganistán y otro sobre las mujeres inmigrantes en Bélgica, donde exploró las dificultades y los desafíos que enfrentan las mujeres en situaciones de marginación.

UE.- Bruselas insta a los ciudadanos a tener un kit para 72 horas ante desastres naturales y guerras NICOLAS LANDEMARD Europa Press

No puede decirse que sus éxitos periodísticos se hayan trasladado al terreno de la política, sobre todo por su llegada tan abrupta. En julio de 2021, apenas un año antes de ser nombrada ministra de Asuntos Exteriores de Bélgica, visitó Crimea para asistir a un festival de teatro en un viaje organizado por las autoridades rusas. Aunque quiso justificarse explicando que su visita tenía fines culturales y no políticos, no evitó las críticas. Fue, además, acusada de falta de transparencia.

A pesar de varios contratiempos políticos en su papel como ministra de Exteriores, fue seleccionada en 2024 como la candidata belga para la Comisión Europea. Dado el contexto internacional, con conflictos como el de Ucrania y las tensiones en Gaza, su figura es clave en las decisiones que se tomen en política exterior y humanitaria de la UE y en la respuesta ante las crisis globales. Esta responsabilidad contrasta con la falta de seriedad que exhibe en el vídeo.