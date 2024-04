El diario de Amilibia: Bertín, Homo siempre erectus

Después de anunciar huevos camperos de los que no caducan y tras las diversas y tan comentadas paternidades «por accidente» y todo el lío de demandas y pruebas de ADN, Bertín Osborne ha alcanzado a sus 69 años (un número que le hará feliz, imagino) la cumbre de su historia erótico-festiva: ahora protagoniza, leo, la campaña de una clínica de sexualidad masculina especializada en la disfunción eréctil. Dice el macho alfa siempre erecto: «Yo sigo haciendo lo mismo que hacía con 30 años. Si tengo que hacer un maratón sexual, lo hago. No tengo ningún problema. Esto es como el fútbol: cuando más entrenas, mejor». No sé si este atleta sexual que entrena sin descanso debería entrar en la orden de los santos fálicos (apócrifos), pero sin duda merece la consideración de nuestro Warren Beatty nacional con aromas jerezanos y aristocráticos.

Según el biógrafo Peter Biskind, Warren tuvo 12.775 amantes, o sea, que de los 70 a los 90 del siglo pasado se pasó por la piedra libertina y bertina a casi todo el firmamento femenino de Hollywood: Jane Fonda, Julie Christie, Diane Keaton, Faye Dunaway, Raquel Welch, Joan Collins, Brigitte Bardot, Natalie Wood, Barbra Streisand, Madonna, etc. Cuentan que sólo se libró Shirley MacLaine, y porque era su hermana. Le pregunté a Joan Collins en Marbella, cuando aún Broncano no había nacido, si era verdad que lo hacía siete veces al día, y ella respondió muy coñona: «Nunca llevé la cuenta; yo me limitaba a estar tumbada». Para lograr un gran impacto publicitario, la clínica debería sacar a Bertín en modo Errol Flynn, que animaba sus orgiásticas fiestas hollywoodenses tocando el piano con el pene. Así, el spot contra la disfunción eréctil sí que haría ruido, aunque no contara con el beneplácito de Mónica García, creo.