El diario de Amilibia: Diario de un viejo que le grita al televisor. El duelo definitivo que no pudo ser

Más que un cara a cara hubiese sido un “culo a culo”, pero no pudo ser. Cuentan las lenguas viperinas que Él reunió en los jardines de la Moncloa a sus 383 asesores, con Bolaños al frente, para abroncarlos por no haberle avisado a tiempo de la celebración del Campeonato Europeo de Sexo que tuvo lugar hace poco en Suecia: “¡Podría haber sido el duelo definitivo, mi gran ocasión!”, bramó el presi. Se refería a que podría haber retado a Feijóo a participar en el citado campeonato, a ver quién puntuaba más en todas las pruebas: seducción, masajes en zonas no eróticas, masajes en zonas eróticas, sexo oral, penetración, poses, cópula más artística, prueba de apariencia, pose Kama-sutra más creativa, etc.

Alberto Núñez Feijóo en un mitin del PP en la plaza de Pontevedra ante 12.000 personas. David Mudarra PP

​El presi, además de sus ejercicios habituales en la bici estática, dicen que había adquirido recientemente el traje de electroestimulación muscular (el 1-Motion EMS: 30.000 euros) que utiliza Benzema para mantenerse en forma, y que incluso estaba dispuesto a probar el bótox que Cristiano Ronaldo se pone en la punta de su miembro viril por consejo de su Georgina. También se había esforzado en la práctica sexual de moda este verano: la llamada pinza birmana, que llega del Ananga Ranga, manual del sexo del siglo XVI. Pero no le avisaron, ya digo. “¡Qué gran oportunidad hemos perdido, mejor que la entrevista con la Pija y la Quinqui!”, aseguran que le dijo, melancólico, a Bolaños, quien trató de animarle: “Jefe, a Feijóo le habría aconsejado que no aceptara su tía la monja y a ti te habrían retirado sus votos los puritanos del rojerío extremo por prácticas machistas. Olvídalo”.

​“¿Crees, Félix, que Feijóo me habría ganado en alguna prueba?”. “¿Puntuaba el bilingüismo cordial sin preservativo?”. “No”. “Entonces en nada, jefe”.