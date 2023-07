Feijóo llena la plaza de toros de Pontevedra: Propone una "España en la que no quepan dudas" y garantiza que nunca será un mentiroso

Lleno absoluto en Pontevedra.Alberto Núñez Feijóovolvía a "su casa", Galicia, donde congregó a 12.000 personas en la plaza de toros, una de las plazas "talismán" del líder del PP donde inició sus cuatro campañas para la Xunta de Galicia y por tanto, testigo e impulso de cuatro mayorías absolutas, las que obtuvo Feijóo entonces, con el convencimiento de que puede lograrlo de nuevo.

Repiten el eslogan de “Es el momento”, el del cambio, aquel con el que irrumpió en Galicia cuando nadie creía en las mayorías. Feijóo se mostró “orgulloso” por ser uno de vosotros y “seguir siendo un militante de Galicia como seré siempre”, además de contar con el cariño que dijo “intentará devolver” y agradeció a Rajoy su "sincera amistad a prueba de bombas" y a Romay Becaria quien le descubrió y "decidió ser todo" al lado de Manuel Fraga. A todos los gallegos, les dijo: “Quiero que os sintáis orgullosos de mí, ocurra lo que ocurra el 23J”. "No me habéis elegido para que os mienta".

Además, aseguró que les necesita "para ganar, para sacar una gran mayoría, para que nada ni nadie, ningún interés particular se imponga al gobierno legítimo de España. No solo os necesito para derogar el sanchismo sino para abrir un nuevo tiempo en la política y la sociedad española" convencido de que es el momento de "un gobierno libre que salga de las urnas", de devolver las instituciones a sus propietarios y sean los ciudadanos los que controlan al Gobierno y "unirnos en la mayoría", el momento de la "verdad".

Feijóo dijo que ahora, "los que dieron a Bildu la llave de la gobernabilidad de nuestro país lo fían todo a un supuesto miedo: Su miedo es a las urnas, por eso las ponen el 23J”. Aun así, pidió ir a votar “con más ganas que nunca y demostrar que no se puede hacer trampas” y que la gente sabe muy bien distinguir entre un político u otro. “Los que negociaron y concedieron indultos, dijo, "lo fían ahora a nuevas promesas, nuevos engaños y nuevos nombres de partido”. Porque, "los que nos dividieron esperan que las españolas y españoles olviden, y tener ahora una carambola para poder gobernar.

Por ello, pidió ir a votar "con la certeza de que habrá un gobierno que solo se deba a los españoles y no les mienta, con la seguridad de que no cabrán imposiciones de ningún tipo, que solo los ministros estarán elegidos con criterios de competencia y talento" al tiempo que prometió "no nombrar a ningún ministro y ministra que no haya trabajado antes en nada". También pidió votar "unidos, con el ánimo de unir a la mayoría, contra la desgana de que todo siga igual, con ganas de que el cambio favorecerá a toda España" y, recuperando el lema de campaña

de Díaz Ayuso, "con ganas de ganar, con ganas".

Feijóo en acto de campaña en Pontevedra Lavandeira jr EFE

El candidato a la presidencia del Gobierno propone una "España que no se conforme" estar en todos los puestos económicos a la cola sino a la cabeza, la confianza en nuestras fronteras y fuera de ellas, que España tenga criterio, no cambiar el criterio del Sáhara un día y a escondidas de los españoles, ni criticar del gasto de defensa y luego sacar pecho de ese gasto. “Propongo una España con estabilidad, que las empresas sigan invirtiendo en España, que vengan, inviertan y crean puestos de trabajo. No insultaré a nadie. No puede ser que insultemos a los que más pagan. Tenemos que recaudar sin insultar”.

El líder del PP insta a los votantes de Cs, de Vox, a los de la izquierda desestancados a unir el voto en torno al PP, como ocurrió en Galicia, y propone “una España en la que no quepan dudas”. Para que "organismos como el CIS nadie se los vuelva a tomar a broma y que la separación de poderes sea inequívoca. Por ello, si algún miembro del Gobierno o de mi grupo parlamentario dice que los jueces son unos fachas con toga -como dijo Irene Montero ante la aplicación de la ley del "sólo sí es sí"-, “se va”. El cambio también es la capacidad de los jóvenes, que no se les engañe con falsos cheques o falsos gratis, que se apueste por la formación, el mérito y la capacidad. El cambio, subrayó es "la confianza en la palabra dada". “Si soy candidato, tras 14 años de presidente de Galicia es porque los gallegos confiaron en nosotros. Quiero ser presidente para que me digan: has sido un presidente honesto, coherente y no has sido un presidente mentiroso. No seré lo que ellos dicen que nunca he sido: no seré nada que nadie pretenda imponerme. No seré Pedro Sánchez”.





[[H2:Rajoy: "No se ganan cuatro mayorías siendo un mal gobernante"]]





El que fuera presidente del PP, el "vecino" de Pontevedra, Mariano Rajoy participó en el acto central de campaña quien recordó las cuatro veces que pisaron el albero de una "esta plaza que nos trae suerte, y nos garantiza buenos resultados” por lo que auguró que"hoy estamos aquí y el 23 de julio Feijóo será el presidente de España”. Con su particular estilo, Rajoy destacó que el líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno "es un gran gobernante y lo ha demostrado" en Galicia porque "no se ganan cuatro mayorías siendo un mal gobernante". Eso, dijo, "es una garantía para todos y ha demostrado que con mayoría sabe gobernar para todos, incluido para quienes no le han votado" algo que apuntó "es muy importante".

El expresidente del Gobierno aseguró que el PP no tiene vocación "bisagrista" que es un partido con "capacidad de permanencia, con militantes que saben aguantar y lo han hecho en situaciones difíciles". Además, subrayó que "ni Podemos, ni Sumar ni restar" recordó que antes "era el partido comunista, luego IU, luego Mareas, luego Podemos, pero es el partido comunista de siempre y conviene que se sepa".

Asimismo, pidió dejar "las cosas claras" y saber que el próximo 23J "se elige entre Feijóo o el gobierno Frankenstein, que son 23; y, lo demás, son historias". Rajoy tiró de su retranca gallega y aseguró: "De ese Frankenstein no diré nada no vaya a ser que a alguien le parezca mal" al tiempo que recordó las rebajas de penas de malversación, los indultos a los secesionistas, el fin de la dispersión de los presos de ETA, las cesiones de prisiones, de competencias, la revisión del pasado, la ley del “solo sí es sí” y sus consecuencias, la del bienestar animal...