El diario de Amilibia: Feijóo: hacia el centro nacional total

Leo: «Los republicanos bloquean el paquete de ayudas a Ucrania propuesto por la Administración Biden». Es curioso cómo está el circo mundial en este caótico sofrito de caos y confusión: los republicanos norteamericanos de Trump actúan a veces como los podemitas españoles o la extrema izquierda internacional. Los extremeños se tocan, como ya vaticinó Muñoz Seca. Así las cosas, dirigentes del PP reclaman una convención ideológica ante una legislatura intensa. Un rumbo político más definido, un remozado de los postulados centristas en los temas que les diferencian de Vox. Nada como diferenciarse de Vox para después tener que pactar con Vox. Algunos peperos creen que cuando menos se entre en cuestiones ideológicas, mejor: todos a leer el «Marca».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo junto a Cuca Gamarra y Elías Bendodo durante la reunión del comité de dirección del partido. Tarek

No sé si esto cabe en la tercera vía de Feijóo, pero las lenguas viperinas del circo cayetano comentan que el PP debería ser el primer partido sin ideología, originalidad del todo necesaria si quieren llegar a ser el Centro Nacional Total (CNT Renovada), o sea, el gran centro comercial tipo Corte Inglés en rebajas donde puedan caber liberales, conservadores, autonomistas, nacionalistas moderados, socialdemócratas, socialistas constitucionalistas, ex de Ciudadanos, ex comunistas, ex de Vox, progresistas de la Fundación Francisco Franco, ex sindicalistas de CC OO (línea Fidalgo), ex de UPyD, Leguina, Redondo Terreros, César Antonio Molina, la Asociación de Amigos de Corcuera, la Asociación de Caballeros Mutilados por la Patria, la Peña de Ex Amigas de Pam, las ex LGTBI+ de la Cofradía María Auxiliadora, el Club de la Boina y la Hermandad Núñez de Balboa de Fans del Peluquero de la Yoli. Algún quisquilloso dirá que carecer de ideología ya supone una marcada ideología. Tranquilos, siempre hay un aguafiestas.