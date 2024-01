El diario de Amilibia: Flojera impropia de un Superman

Al denunciar la piñata o el pelele apaleado en Ferraz, los sociatas alegan que son un «colectivo vulnerable». Esto es totalmente impropio del Coloso de la Moncloa, el Superman invulnerable a la criptonita esculpido en el «Manual de resistencia» y anclado como un roble en «Tierra firme», un héroe capaz de ir a «Supervivientes» (se lo dijo a Jorge Javier) si el reality se grabara en El Salvador, donde tiene un mediador/protector. Ya sabemos que, según los analistas, las democracias son cada vez más débiles (desaparecerán como lágrimas en la lluvia, auguran los pesimistas), pero de ahí a que el PSOE se asimile a refugiados, inmigrantes, mujeres maltratadas, drogadictos, homosexuales marginados, trans discriminados, queer despreciados, personas mayores pobres, gentes sintecho o personas discapacitadas, va un trecho, aunque, según las lenguas viperinas, encajan en el último colectivo citado.

Cartel con Pedro Sánchez como Pinocho durante la manifestación de Ferraz Redes Sociales Redes Sociales

Ahora, Él levanta la cabeza por encima del muro que construyó ladrillo a ladrillo y pide auxilio al PP: número insólito en el circo nacional. ¿Y qué dice el líder pepero? Leo: «Feijóo ya avisó a Sánchez en su momento: Cuando te fallen tus socios, no me busques a mí». Puede parecer la declaración de un amante despechado o la letra de una ranchera, pero en el fondo significa que si quieres un tejado bajo el que cobijarte o metadona para sobrellevar el mono que te inflige Puchi, recurre a Cáritas o a los Servicios Sociales, porque yo (Feijóo) «daré la media vuelta y me iré con el sol cuando llegue la tarde».

Isabel Díaz Ayuso está más en el estilo heavy metal: en los casos de debilidad o vulnerabilidad o flojera manifiesta, ella siempre aconseja consumir mucha más fruta. Sí, ya sabemos que Él es más de chuletón al punto, pero…