El diario de Amilibia: ¿Llega el autogolpe?

Ante el largo silencio o periodo de reflexión del Apolo de la Moncloa, algunos analistas de la cosa comentan que prepara un autogolpe que haga olvidar todos los escándalos y lo sitúe otra vez en la cúpula de la cópula como macho alfa de la tribu. Siente la urgente necesidad de volver a ser superhéroe: no puede creerse que haya pasado de Superman a villano revolcado en el fango que el joker pepero extiende por toda Metrópolis. Imagino su conversación con Marlaska sobre este delicado asunto: "Fer, ¿qué gran tirador tienes a mano?" "¿Para qué lo quieres, Jefe?" "Pienso en el atentado que sufrió Trump en plena campaña electoral, ya sabes, el del tiro que le rozó la oreja; aquello le valió la Casa Blanca" "¿Y?" "Nada, que podríamos montar algo así para recuperarnos y…" "Ni lo sueñes, Jefe, es muy peligroso; imagina que falla y te da en la cabeza". "Ya, por eso he pensado que me apunte al trasero".

"Ni así", le señala Marlaska. "Además, los mejores tiradores están en la Guardia Civil, pero ahora andan muy cabreados porque tienen que pagarse las balas para los ejercicios de tiro de su propio bolsillo, y no es aconsejable un tirador cabreado para una misión así". "Lo entiendo; ¿y si llamas a Leire Díez a ver si conoce a alguien…?" "Se ha dado de baja, Jefe; ahora trabaja por cuenta propia como espía independiente; he oído que la quiere emplear Albares para que conspire contra Netanyahu en la franja de Gaza con el apoyo de Hamas". "Ay, Fer, qué difícil me lo pones". "Lo más sencillo sería que el envío de un sobre con balas y echarle la culpa a Jiménez Losantos; todavía tengo las que me mandaron a mí". "Coño, Fer, solo falta que me propongas lo de la navajita de Reyes Maroto…"