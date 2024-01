Díaz contradice al PSOE y no ve delito de odio en el apaleamiento al muñeco de Sánchez en Ferraz

El apaleamiento a un muñeco representando a Pedro Sánchez en la sede del PSOE en Ferraz ha abierto un debate entre juristas sobre si estas acciones violentas constituyen o no delito. La discusión surge al calor de la decisión del PSOE de estudiar acciones legales y de haber denunciado que la última protesta en Ferraz, en la noche de Nochevieja, pudo producirse un delito de odio.

El PSOE se encuentra analizando los videos de la protesta que albergó a 300 personas para decidir que acciones legales toma. Precisamente este miércoles, la Policía Nacional tomará declaración al convocante de la manifestación, de la organización Revuelta.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz se une a la opinión de la mayoría de los expertos juristas que explican que el delito de odio debe afectar a la persona que hostiga o discrimina a un determinado colectivo vulnerable. En una entrevista en RNE, la también ministra de Trabajo ha calificado de "intolerable en democracia" los hechos sucedidos y ha instado a los populares a que "condenen" las protestas. Preguntada por su opinión sobre si constituye o no delito, ha sido clara. "Pienso como jurista que no es un delito", ha reconocido. A su juicio se trata de un acto "grave", pero no es partidaria de acudir a la vía jurídica "en estos supuestos". "El odio, yo pienso, si me permiten como jurista, no es un delito. Odiar no es un delito. Es un sentimiento que es grave y sobre todo conlleva comportamientos que son indeseables, pero no soy partidaria de acudir a la vía jurídica en estos supuestos", zanjó.

La líder de Sumar ve "absolutamente intolerable" este tipo de comportamientos y subraya que está generando un "ánimo insoportable", sin embargo, más allá de reprobar estas conductas, no cree que deba darse la batalla jurídica. Díaz ve "urgente" que el PP "con Feijóo a la cabeza" condene estos actos "y se coloque al lado de la democracia" y opina que el principal partido de la oposición ha sido "tibio" en su condena. La vicepresidenta defendió que "la Presidencia del Gobierno tiene que ser respetada porque no es la presidencia del PSOE, es nuestro presidente del Gobierno"." La democracia, igual que los Derechos Humanos, no son relativizables. Y hay una franja en la que nos colocamos los demócratas y hay otra en la que se colocan los que estamos viendo estos días en las calles", recordó la líder de Sumar.

El PP afirmó este martes que no le "gusta" lo que ocurrió en Nochevieja en Ferraz y expresó su "condena" a los hechos, aunque recordando a los socialistas que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha sido objeto de ataques similares como la quema de muñecos con su imagen. Además, desde Génova reprochan al PSOE que se muestre "indignado por una piñata con la cara" de Sánchez pero no le parezca mal "a nivel penal" que se "quemen fotos del Rey o la bandera de España".

La concentración para tomar las uvas en Ferraz fue convocada por la organización Revuelta y reunió a unas 300 personas que protestaron contra el PSOE y la Ley de Amnistía. En el PSOE están analizando los videos para después tomar una decisión legal. Desde el partido ya avisaban de que están estudiando todas las vías legales que afecten tanto a los participantes en la manifestación como a los organizadores y a los presentadores del canal oficial, que también vertieron insultos contra el presidente del Gobierno.