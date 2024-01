El diario de Amilibia: Gaiteiras para animar a Feijóo

Ya sabíamos que nunca tan pocos se rieron de tantos, pero ahí está Feijóo, en medio del circo, sorprendiéndose cada día de las risas. Va cada miércoles al Congreso y vuelve como si hubiera asistido a un poltergeist o al desfile de la Santa Compaña o a la danza macabra de un tropel de meigas en akelarre salvaje o así. Después del amancebamiento de Él con Puchi, tan obsceno y descarado, ha dejado una frase para el mármol: "Si hubiera sabido que la política consistía en lo vivido en los últimos días, no me hubiera dedicado a la política; me siento atónito y preguntándome qué es esto". O sea, algo así como "si lo llego a saber, no vengo". Además de atónito, parece desmoralizado, harto y aterrado. "Aterra pensar cómo será cada semana en esta legislatura", ha añadido.

Si a don Manuel, el hombre de los 3.000 gaiteiros en la plaza del Obradoiro y al que, decían, le cabía todo el Estado en la cabeza, las gallegas le gritaban aquello de "Con Fraga hasta la braga", dicen las lenguas viperinas que las "it girls" peperas están aprendiendo a tocar la gaita para, vestidas de cheerleaders/ rianxeiras, hacerle pasillo en Génova cada vez que vuelva del Congreso y gritarle "¡Alberto, riquiño, contigo hasta el corpiño!" y "¡Alberto, amigo, contigo hasta el ombligo!". De alguna manera hay que contrarrestar la euforia de la Moncloa, donde las vicetiples/vicepresidentas más la portavoz Pilar Alegría, que está que se sale, gritan a coro dirigidas por Félix Bolaños: "¡Apolo, contigo hasta el pololo!" y "¡Chulapo, eres el más guapo!".

Estoy deseando ver a Cuca Gamarra, Carmen Fúnez, Ana Alós y compañía tocando la gaita y lanzándole biquiños a Feijóo para salvarlo de sus perplejidades y terrores. Qué gran espectáculo. Y luego, albariño y percebes, que son muy estimulantes.