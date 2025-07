¿Por qué pide Terelu a su hija Alejandra que la mate?

En un bajón anímico, Terelu Campos lanza un increíble, y dramático, mensaje a su hija Alejandra, que sorprende a todo el mundo. Es una petición inesperada por si en un futuro sufre la enfermedad del olvido,, solamente de pensarlo se viene abajo.

Tengo miedo a la enfermedad, "a una enfermedad que me conlleve a una incapacitación. Vivir la decadencia acelerada, injusta, incomprensible mental de mi madre me ha provocado muchísimo miedo. Tanto, que se lo dije a mi hija: a mí, me matas. No quiero pasar por esto ni quiero que nadie que quiero en mi vida sufra esto".

Terelu Campos y María Teresa Campos Gtres

Aun así, desde el plató de "¡De viernes!", asegura que "he adquirido capas y corazas para que las manifestaciones a las que estoy expuesta de mi vida, algunas falsas y alucinantes, me afecten lo menos posible".

Aliviar el pasado

En estos momentos, la vida personal y profesional le sonríe, ese es el bálsamo que cura heridas del pasado. Su trabajo en televisión es estable, triunfa como actriz en el teatro y se le cae la barba con su primer nieto. Como abuela no tiene precio, cumple con creces. Y visita al bebé con mucha frecuencia.

Solamente le falla el capítulo del amor, en el que no se le ha conocida una pareja sentimental desde hace años. Quizá sus fracasos amorosos le hayan vuelto más precavida y exija demasiado al hombre que pretenda estar a su lado, pero también ha confesado que la suya es una soledad asumida y deseada. Está rodeada del cariño de su hija y sus amigas. Con su hermana Carmen tiene sus más y sus menos, pero se sabe que sus diferencias, pequeñas, son reconciliables.