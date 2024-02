El diario de Amilibia: "No hay perro que me ladre", canta Él

Hoy su cuenta en X se llenará de corazones llorosos para pedirle que no se autodestruya, y menos en San Valentín. Para acompañar sus fotos con Belén Rueda, Penélope Cruz y Pedro Almodóvar en la gala de los Goya que ha colgado en las redes, Él eligió un trozo de canción de Leiva, «Mi mejor versión», que dice: «Y en los días de autodestrucción/ no hay perro que me ladre/ No busques mi mejor versión/ se la ha llevado el aire». Parece cierto que se ha quedado un poco solo en su estrategia para salvarse amnistiando a Puchi; que parte de su partido le da la espalda (la mejor versión de su espalda, eso es verdad) y por ello se ha bunquerizado; que fríos aires de desánimo corren por la Moncloa por la ley de amnistía, y ahí está Bolaños repartiendo paracetamol a los que ve estornudando.

Pero, ¿todo eso es suficiente para quebrar el manual de resistencia anclado en tierra firme del Apolo de la Moncloa, para llevar al chulo del chuletón al punto a la autodestrucción?

¿Acaso le ha contado Belén Rueda su última peli de miedo y ha entrado en pánico?

¿Penélope le ha vuelto a dar calabazas porque ella no tiene una relación abierta (¡cómo te lo voy a decir, Pedro!) con Javier Bardem?

¿Su tocayo Almodóvar le ha negado un cameo en su próxima película haciendo de ligón de piscina no binario?

Quizá vea en el «no hay perro que me ladre» de Leiva la bravuconada ideal para animar a sus huestes gallegas, por si el tiro en el pie del Partido Popular por las supuestas charletas con Puigdemont no bastara para entronar a Ana Pontón.

Y si su mejor versión se la ha llevado el aire, que Bolaños pille ya el Falcon para encontrarla.