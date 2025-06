Carlos III toma una importante decisión por su estado de salud en el desfile Trooping the Colour

El próximo 14 de junio tendrá lugar el desfile Trooping the Colour en Londres, uno de los días más importantes del año para los Windsor. Como cada año, la familia real británica presidirán los actos que conmemoran el cumpleaños del rey de Inglaterra, una tradición que se remonta al año 1748, durante el reinado de Jorge II.

La decisión de Carlos III

Este año, el rey Carlos III se ha visto obligado a tomar una decisión por su delicado estado de salud y tendrá que romper con una de las tradiciones del desfile debido a su tratamiento contra el cáncer. Hace tan solo unas semanas, el soberano tuvo que ser ingresado por este motivo, aunque recuperó de nuevo su agenda tras recibir el alta hospitalaria.

Trooping the Colour - King Charles III birthday parade TOLGA AKMEN Agencia EFE

Debido a su estado de salud, este sábado no podrá participar en el desfile montando a caballo, como hizo durante su primer Trooping the Colour como rey, al igual que lo hizo su madre, la reina Isabel II, en 1086. Este año, Carlos III irá en carruaje por su enfermedad y, según señala el medio "The Times", el soberano habría tomado la decisión de no volver a montar a caballo durante la procesión militar. La princesa Ana sí que desfilará con su corcel.

Protagonismo del príncipe Guillermo

Si el año pasado Kate Middleton fue la protagonista indiscutible del desfile Trooping the Colour por ser su primera reaparición mediática tras ser diagnosticada de cáncer, este año será el príncipe Guillermo el protagonista de la jornada. Según ha desvelado "The Sunday Times", el primogénito de Carlos III, coronel de la Guardia Gales, tendrá un papel importante en el desfile.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo en la Trooping the Colour Gtres

Sobre las 11.30 horas comenzará el desfile. En total, desfilarán más de 1.350 soldados de la División de la Casa Real y la Tropa Real de Artillería Montada, además de más300 músicos de las Bandas de Música durante el Trooping The Colour. Junto a ellos, también desfilarán 250 soldados de la Guardia de Infantería y el acto tendrá una duración de 2 horas.

Sobre las 14:00 horas tendrá lugar el vuelo de los aviones de la Real Fuerza Aérea, maniobras que los Windsor disfrutarán desde el tradicional balcón del Palacio de Buckingham.