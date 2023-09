El diario de Amilibia: Nadia también aprende a abrazar

​Estamos en el caos, sí, pero también es tiempo de abrazos. Leo: “Calviño abraza la energía nuclear para atar su salto al Banco Europeo de Inversiones”. Un pastón de sueldo anual, hablan de 400.000 euros. Ahí tienen, pues, a Nadia Calviño. Aprovechando que está en funciones, o sea, que tiene tiempo de sobra, dedica sus afanes a sus ambiciones, a consolidar su futuro político y profesional por si acaso el matrimonio con el Molto Honorable Pròfug no se llegara a consumar como Dios manda y no pudieran mostrar públicamente la sábana manchada. No soy yo de dar consejos que para mí no tengo, pero ojito, Nadia, que se empieza abrazando la energía nuclear y se termina abrazando cualquier cosa, como la Yoli, e incluso dándose un piquito con el fantasma de Oppenheimer.

​Sería digno de estudio psicoanalítico por qué la ternura, los afectos, la cordialidad, la dulzura y la gran sonrisa de profesora de guardería de la Yoli desaparecen en el trato con Feijóo. Ya, no es de su cuerda, pero se crispa en exceso y arremete contra él muy enrabietada, como si el líder gallego le hubiera faltado a su madre y a su padre o no la hubiera invitado nunca a percebes. El caso es que la Yoli ha llamado ahora a Feijóo “gran aprendiz de Trump”, seria acusación por provenir precisamente de ella, doctorada en populismos varios. Y ha añadido: “Quiere incendiar Cataluña y de paso incendiar el resto del país”. No sé yo si Alberto tiene cerillas para tanto. Su tía la monja le aconseja poner velas a Santa Rita, patrona de los imposibles, pero no le ha dicho nada de recurrir a las hogueras.

Yolanda Díaz asegura que la unilateralidad "no cabe" en un acuerdo de amnistía EUROPAPRESS

​Ahí tienen a la diosa del fuego señalando a pirómanos.