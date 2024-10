El diario de Amilibia: La pasión pedagógica de la Bego

Leo: «La UMC cierra el máster de Begoña Gómez bajo sospecha, mientras ella promociona el último máster que codirige. Este segundo curso se orienta a la captación de fondos para las ONG». Al final, también ha sido cancelado por la UMC. Nadie puede dudar de su constancia, de su aguerrida lucha de máster en máster, pero muchos nos preguntamos (incluido «The Economist») de dónde le viene a la Bego esa pasión pedagógica, su empeño en llevar a la generación Z su sabiduría en disciplinas como los cambios sociales, el activismo 4.0 y el «fundraising». Cuentan que Feijóo, ahora en pleno apogeo de activismo social, no debería desdeñar las enseñanzas de la Bego, quien llegó a comentar a sus alumnos: «Mi familia y yo vivimos en la Moncloa. He conocido a gente increíble que nunca hubiera imaginado». Si la profesora abundara en detalles sobre esos conocimientos de gentes increíbles, su experiencia sería de gran provecho al aspirante a la Moncloa.

Si de enseñar a captar fondos públicos para las ONG se trata, las lenguas viperinas comentan que sus próximos másteres mejorarían si decidiera contar con asesores como Koldo, Tito Berni, Zapatero (en la especialidad de fondos americanos), Alvise, Ábalos, Aldama, Barrabés y David Sánchez, su cuñado, muy ducho en política fiscal. Por esa pasión en difundir las más variadas disciplinas, ha extrañado que no optase al puesto de profesora de navegación a vela que ahora, cuentan, buscan para Doña Leonor. A mí también me hubiera gustado alcanzar ese empleo para luego escribir un bestseller, pero mi única relación con la náutica consiste en que casi siempre he estado a dos velas. Quizá el ímpetu pedagógico se deba a su arraigada fe en que la Moncloa es una especie de Templo de Salomón que inspira ciencia infusa a sus devotos residentes. O así.