El diario de Amilibia: "Pedro, manifiéstate, porfa"

Me extraña que Él no se haya aparecido en carne mortal en las manifestaciones como un ciudadano más, le grito al televisor. Dirán que estoy loco, pero no, todavía no. Qué pinta Él junto a los del PP y Vox, dirán, si precisamente van contra Él, aunque los neonazis tirarían piedras también contra Feijóo: les da igual, el caso es apedrear. Mi vecino Gustavo, psiquiatra, me explica que es muy posible que pudiera presentarse cualquier día de éstos, que sería normal que se manifestara como uno más entre los cayetanos portando bandera española y pancarta de “Traidor a España”, por ejemplo. ¿Por qué? Sufre, me aclara, un claro trastorno de personalidad, es como el doctor Jekyll y míster Hyde: la aparente benevolencia y la villanía en un solo cuerpo serrano.

Ahí está la madre e incluso el padre del cordero: es un tipo, Él, que ha demostrado con extraordinaria contumacia y versatilidad que es capaz de hacer una cosa y la contraria, de decir una cosa y la contraria, de desdecirse impúdico y sonriente, cautivador. Capaz de hablar de España con la vehemencia de Blas Piñar, acordar con los indepes el pacto de la infamia contra España y luego justificarse diciendo que todas las concesiones las hace en nombre de España, en el interés de España y en defensa de la convivencia en España. Y los sanchista afirmando “que las manifestaciones no son contra Sánchez, sino contra la democracia”.

Claro. Él es la democracia, y como ahora toca defenderla, un día de éstos le veremos en cualquier plaza con su bandera, su pancarta y el pito que le habrá regalado Bolaños. Qué subidón verse en la portada del “New York Times”: el primer presidente que se manifiesta contra sí mismo. Pero no sabremos si será Jekyll o Hyde.