El diario de Amilibia: "Que elija Mercedes Milá el Gobierno"

El presentador Frank Blanco ha contado en el programa de la SER 'A las bravas' lo que le sucedió cuando estaba el frente del espacio radiofónico 'Anda ya': "Invitamos a Mercedes Milá, que tenía una curiosa forma de saludar. Aunque sólo la había visto una vez en mi vida y no teníamos confianza, se dirigió a mi y me tocó con la mano los testículos y un poco el pene. Hoy no sé si me lo hubiera tomado a bien". Hombre, yo creo que eso depende mucho de las intenciones de la Milá, porque una cosa es el toqueteo dulce y placentero y otra muy otra que se lance al paquete y apriete con fuerza, que eso duele. No aclaró Frank si la aristócrata de la televisión apretó o si la cosa fue más bien un palpar juguetón para romper el hielo, solamente lo que dijo para justificarse: "Quería ver si los tienes como Wyoming".

Se deduce que también se los tocó a Wyoming y que el tocamiento parece su forma más o menos habitual de saludar y, de paso, testar machos. Pienso que, después de la investidura, Él debería fichar a Mercedes como asesora para la selección del próximo Gobierno: así podría saber de primerísima mano (nunca mejor dicho) si sus futuros ministros y demás altos cargos tienen las criadillas rojísimas o sólo ligeramente socialdemócratas.

Pero, ¿quién examinaría a ellas? Ahí entra Mariló Montero, que reconoció en el programa 'Espejo Público', rompiendo tabúes, que se ha sometido dos veces al rejuvenecimiento vaginal con láser ginecológico regenerativo. O sea, que ya es una experta que podría certificar qué aspirantes tienen el chichi progresista virgen o remendado. Fuera dudas.

Y a ver si un día de estos veo a la Milá y me saluda.