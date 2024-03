El diario de Amilibia: Ay, todos se calzan los guantes

La foto de Ayuso calzada con los guantes que le regaló el campeón Ilia Topuria tiene mucho de advertencia: se avecinan duras peleas y corren aires de venganza. Isabel, a la que ya vimos de karateca (cinturón negro honorífico), no se queda ahí. Cuentan que ahora, por sabio consejo de MAR, está aprendiendo artes marciales mixtas, que mezclan judo, boxeo, jiu-jitsu, taekwondo, etc. Ahí caben todo tipo de golpes, las patadas, el agarre e incluso el estrangulamiento. Yo que tú no la miraría mal, compañero; yo que tú no citaría el nombre de su hermano Tomás en vano o comocortina de humo para tapar el caso Koldo, el caso Ábalos, el caso Sánchez. El caso es que en Ferraz ya gritan «¡estamos jodidos!». No era buen momento para que Pilar Alegría, vestida de Marilyn, le cantara ayer «cumpleaños feliz» al Jefe.

Ábalos se ha pasado al grupo de los sándwiches mixtos y los titulares hierven: «Ábalos desafía a Sánchez y llevará al final su vendetta». «El desafío de Ábalos pone a prueba la autoridad de Sánchez», «Dicen que morirá matando». El ex ministro que fuera guardián entre el centeno monclovita de los secretos más secretos de Él, ha pasado de «Amar es para siempre» a «Sueños de libertad», y ahora es un hombre-bomba: no se sabe hasta dónde le llevará la «defensa de su honor hasta el final», como dice. ¿Será venganza privada, divina o pública? ¿Venganza familiar, catalana, valenciana (estilo Torrent), siciliana o sarracena?

Si se decide por la Ley del Talión, ¿quién se quedará tuerto primero? Y si en vez de los guantes ayusinos elige el puñal, quizá clame como don Mendo en su venganza: «Si hay que luchar/ no te enfríes/ Si hay que matar/ descabella». Ábalos es hijo de torero: seguro que domina la puntilla.